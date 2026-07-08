8 de julio de 2026 - 13:00

La propuesta de Milei si Argentina sale campeón: ofreció la Casa Rosada "vacía" para que festeje la Selección

Si se repite la hazaña de 2022, el Presidente prometió que no van a estar presentes tanto él como los funcionarios para que no se mezcle la política y el fútbol.

Milei ofreció la Casa Rosada a la Selección Argentina en caso de salir campeón en el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei ofreció la Casa Rosada al plantel de la Selección Argentina en caso de una eventual consagración en el Mundial 2026. Sin embargo, para evitar mezclar la política con el fútbol, aclaró que él no estará presente.

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"Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío", aseguró el mandatario este miércoles en declaraciones a radio El Observador, al día siguiente del agónico triunfo argentino ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

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"Yo no tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos", dijo.

Milei anticipó, además, que haría lo posible para que el edificio quedara completamente libre de presencia oficial.

Me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar”, comentó en referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La propuesta de Milei hace, sin dudas, referencia a lo ocurrido en 2022, cuando los campeones del mundo rechazaron una invitación similar para festejar el título en la Casa de Gobierno, en un intento por evitar un uso político de la conquista deportiva por parte del entonces presidente Alberto Fernández, sumido en una grave crisis económica.

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