Milei habló de la Selección Argentina y rechazó las acusaciones de favoritismo: "Es una tontería".

Esta mañana, luego de la agónica remontada de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei salió al cruce de quienes sostienen que el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibe beneficios arbitrales y que el torneo estaría preparado para que Lionel Messi dispute una nueva final.

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Durante una entrevista con radio El Observador, el mandatario calificó esas versiones como " una tontería " y descartó cualquier tipo de favoritismo por parte de la FIFA.

" Me parece, y trato de ser bastante educado, una tontería ", respondió Milei al ser consultado sobre las acusaciones de que la Selección argentina es favorecida por los árbitros.

El Presidente también rechazó las especulaciones que vinculan su relación con el presidente estadounidense Donald Trump con un supuesto beneficio para el conjunto nacional. "Si tuviera que ver mi amistad con Trump no hubiera quedado eliminado Estados Unidos en primer lugar ", sostuvo.

Además, defendió el funcionamiento del arbitraje actual al remarcar el rol del VAR. "La realidad es que hay muchas partes del fútbol que entraban en terreno discrecional, debatible, y eso el VAR hoy lo eliminó ", afirmó.

“HAN DICHO COSAS ABERRANTES SIN TENER EN CUENTA LOS LOGROS DE MESSI” @JMilei opinó sobre quienes cuestionan a Leo Messi porque “supuestamente no adhiere ideológicamente a sus ideas”: “Messi rompe las leyes de la naturaleza y su odio no les permite disfrutar su talento”. … https://t.co/F26xFasbtW pic.twitter.com/kSeL8hTi3G

El retuit de Milei contra el entrenador de Egipto

Milei también respaldó en sus redes sociales una publicación del legislador porteño Waldo Wolff, quien pidió que la FIFA suspenda "de por vida" al entrenador egipcio Hossam Hassan.

La polémica se originó luego del gesto que realizó Hassan al finalizar el encuentro frente al árbitro, cuando cruzó sus brazos a la altura de las muñecas. Ese movimiento forma parte de una señal impulsada por la FIFA para denunciar episodios de racismo en el fútbol.

En su publicación, Wolff expresó: "La FIFA debería suspender a este payaso de por vida. Que viva el deporte y la libertad".

El retuit de Milei sobre el director técnico de Egipto.

Luego amplió sus críticas: "No es una foto más. Es la foto de la perversión. Significa discriminación", mensaje que fue compartido por el Presidente desde su cuenta oficial.

Cabe mencionar que el técnico de Egipto, Hossam Hassan, declaró en conferencia de prensa que el partido estuvo "claramente arreglado".

Tras el gol agónico de Argentina, Hossam Hassan, intentó detener el partido haciendo la seña de cruz frente al árbitro denunciando un supuesto acto racista. Sin embargo, nunca dijo qué pasó. Gentileza.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y externos previos al encuentro. Parecía haber una gran presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros ya habíamos expresado nuestras objeciones sobre este juez antes del partido", disparó Hassan ante la prensa.

Además, el DT criticó con dureza a la FIFA por programar el encuentro en el horario del mediodía y dejó una frase picante sobre la continuidad de la Scaloneta en el torneo: "Fuimos mejores, pero el fútbol no es justo. Tal vez ellos quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por una cuestión de marketing".