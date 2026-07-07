Se conoció cuando juega la Selección Argentina los cuartos de final ante Suiza

El cuadro Albiceleste deberá afrontar los cuartos de final del Mundial 2026 este fin de semana. Será un duelo de alto voltaje en Kansas City.

Después del importante triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el elenco dirigido por Lionel Scaloni ya conoce como seguirá el fixture de la competencia. Con Suiza como rival, el día, la hora y el lugar están confirmados.

Egipto ya es historia. La Albiceleste logró asestar otro golpe en las rondas de eliminación directa, y logró abrochar la tan ansiada clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Con la ilusión creciendo a pasos agigantados, la gran consulta es cuando jugará de nuevo la Scaloneta.

Según informó oficialmente la FIFA, el cuadro de cuartos de final comenzará este jueves, con el duelo que mantendrán Francia y Marruecos. El viernes continuará con España y Bélgica, mientras que el sábado habrá doble actividad.

La Selección Argentina jugará los cuartos de final: La Selección Argentina se mide ante Egipto en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. EFE/ Alberto Boal Desde las 18 horas, Noruega e Inglaterra se verán las caras en el Hard Rock de Miami. Este mismo sábado 11 de julio, pero a las 22 horas de nuestro país, será el turno de la Selección Argentina.

El rival ya está confirmado, y salió del vencedor del duelo entre Colombia y Suiza que se definió por penales. El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre la Albiceleste y Helvéticos se disputará en el Kansas City Stadium.