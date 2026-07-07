7 de julio de 2026 - 18:52

De Wanda Nara a Luck Ra: así festejaron los famosos el histórico triunfo de la Selección Argentina

El equipo al mando de Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi dejó sin voz a todo el país tras la épica clasificación a cuartos de final del Mundial 2026. Las figuras del espectáculo festejaron entre gritos, banderas y lágrimas.

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos

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EFE
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Wanda Nara, Delfina Chaves, Evangelina Anderson, la China Suárez, El Chato Prada, Barbie Vélez, Candelaria Tinelli, Emilia Mernes, Luck Ra y Gonzalo Heredia fueron algunos de los famosos que publicaron cómo vivieron el agónico desenlace del partido, cada uno con un festejo distinto.

Así festejaron los famosos el triunfo argentino en el Mundial 2026

Desde el barrio porteño de Núñez, Wanda Nara salió al balcón de su casa y grabó el estallido de los hinchas en las calles. Desde España, Evangelina Anderson celebró junto a su familia con gritos, corridas por el jardín y un salto a la piscina. Pese a la distancia, el triunfo se vivió con la misma intensidad.

La China Suárez salió a recorrer las calles con una bandera argentina desde su auto. También compartió una imagen de su hijo Amancio con la camiseta de la Selección y su nombre estampado en la espalda.

Nicolás Occhiato subió una foto de Messi y afirmó: “Nunca hay que dejar de creer”. Barbie Vélez eligió dos postales del partido: una del astro argentino emocionado y otra del abrazo entre los jugadores tras la clasificación. Candelaria Tinelli, por su parte, publicó una foto del capitán sonriendo y expresó su orgullo por ser argentina.

Así festejaron los famosos la clasificación de Argentina

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Así festejaron los famosos la clasificación de Argentina

Gonzalo Heredia mostró a su hijo y a Brenda Gandini siguiendo el encuentro frente al televisor con las camisetas de la Selección, mientras que Emilia Mernes resumió el sufrimiento con una imagen de Diego Maradona agotado, sin necesidad de agregar palabras.

Luck Ra fue uno de los que más compartió el minuto a minuto. Durante el partido confesó que la tensión le hacía sentir que "le iba a dar algo". Después del triunfo apareció con la camiseta alternativa de Argentina, un vaso de fernet en la mano y agradeció a Enzo Fernández.

Así festejaron los famosos la clasificación de Argentina

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