El cantante Donald cumple 80 años y celebra con el lanzamiento de una canción inédita grabada cuando tenía 15

El cantante Donald , una de las voces más populares de la música argentina, celebrará este 9 de julio un doble acontecimiento que resume buena parte de su historia artística: cumplirá 80 años y, al mismo tiempo, presentará una canción inédita registrada cuando tenía apenas 15.

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El tema, titulado "Más, más", permaneció perdido durante más de seis décadas entre antiguos másters hasta ser recuperado recientemente, y verá finalmente la luz gracias al trabajo del Instituto Nacional de la Música (INAMU).

La publicación no llegará sola. También estarán disponibles en plataformas digitales la remasterización de su primer álbum, "Donald: Voz de juventud", y el simple "Esta es mi fiesta / A bailar Yenka", materiales que permanecían fuera del alcance del público desde hacía décadas.

Para Donald, cuyo nombre completo es Donald Clifton McCluskey, este lanzamiento tiene un significado profundamente emocional. No se trata únicamente de rescatar grabaciones históricas, sino de reencontrarse con el adolescente que comenzaba a construir una carrera que luego lo convertiría en una figura imprescindible de la música popular argentina.

"Aunque no lo puedas creer estoy pasando el mejor momento de mi vida. El momento más feliz. Me estoy encontrando a mí mismo", aseguró en una reciente entrevista con Clarín.

El testimonio de un joven cantante

La historia de "Más, más" parece salida de una película. Mientras revisaban antiguos másters de sus primeras grabaciones apareció una interpretación completamente desconocida, registrada únicamente con su voz adolescente y el acompañamiento improvisado de un saxofonista.

Donald ni siquiera recordaba haber compuesto aquella canción. "Es una canción totalmente nueva. Grabada cuando tenía 15 años a capela. La canté con un saxo impresionante... Nació en el estudio, ahí en el momento", recordó.

El cantante explicó que en esa época interpretaba principalmente versiones de éxitos internacionales y que los responsables artísticos del sello elegían el repertorio. Sin embargo, entre aquellas cintas apareció esta composición propia, una declaración de amor que permaneció oculta durante más de seis décadas.

La letra expresa un mensaje romántico directo: "Más, mucho más quiero de ti. Todo lo que tú soñaste lo tendrás... Todo eso y mucho más. Y mucho más ardor. Y mucho más amor."

El hallazgo también tuvo un valor simbólico para el artista, que siente que esta recuperación representa un reencuentro con una parte olvidada de su vida. "Es una sensación fantástica. Yo diría que es obra de Dios. Es volver a encontrarte con una parte de vos que quedó en el tiempo."

Donald destacó además el papel del INAMU en la recuperación del patrimonio musical de numerosos artistas argentinos. "Ahora recuperé el 100% de los derechos sobre esas grabaciones. El INAMU hizo un trabajo extraordinario al devolverles a los artistas los masters que habían quedado en manos de Music Hall."

Ochenta años y una carrera que comenzó en la adolescencia

El lanzamiento coincide con un aniversario muy especial. Este 9 de julio Donald no solo celebrará sus 80 años, sino también los 65 años desde la grabación de su primer disco. "Es una fecha muy importante para mí y siento que cerrar este círculo con la publicación de aquellas primeras canciones es un regalo de la vida."

Su carrera comenzó cuando apenas era un adolescente y, tras varios años de grabaciones, alcanzó la popularidad masiva con "Tiritando", el tema que terminó convirtiéndose en uno de los grandes clásicos de la música argentina.

Sin embargo, el éxito no llegó de inmediato. "Entre mi primer disco en Music Hall y 'Tiritando' pasaron nueve años."

El cantante recordó que durante ese período ya vendía miles de discos, aunque el verdadero fenómeno explotó recién con aquel éxito de fines de los años sesenta.

El fenómeno de "Tiritando"

Donald todavía recuerda el impacto que tuvo aquella canción. "Durante los primeros seis meses llegamos a vender alrededor de 17.000 discos por día. Todas las prensas de RCA estaban trabajando para abastecer la demanda. Fue una locura."

Ese éxito le permitió obtener tres Discos de Oro —dos en Argentina y uno en Brasil— y consolidar una trayectoria que también incluye clásicos como "Siempre fuimos compañeros" y "Scaba badí bidú", considerado por muchos como el primer reggae grabado en castellano.

Lejos de cansarse de interpretar sus canciones más conocidas, Donald asegura que siente gratitud. "Jamás me peleé con 'Tiritando'. Antes que nada soy un hombre agradecido."

Un presente marcado por la resiliencia

Aunque atraviesa un delicado estado de salud, Donald afirma vivir una etapa de plenitud personal. Hace cinco años fue diagnosticado con Parkinson, enfermedad que comenzó a manifestarse mientras participaba del espectáculo "Barbierísima". Además, superó un cáncer de colon y sufrió la fractura de tres vértebras tras una caída provocada por los problemas de equilibrio derivados de la enfermedad.

"Optimista y luchador. Y como te dije antes, feliz." También contó que prácticamente perdió la visión de uno de sus ojos, aunque destaca permanentemente el apoyo de su familia.

"Gracias a Dios tengo a Verónica, que además de ser el amor de mi vida es quien me cuida. Tengo cuatro hijos y diez nietos maravillosos."

En esta nueva etapa, Donald asegura que dedica buena parte de su tiempo al estudio. La filosofía, la teología y hasta la inteligencia artificial forman parte de sus intereses cotidianos. "Creo que la vida tiene tres etapas: hacer, tener y ser. Hoy estoy en la última. Ya no me preocupa tanto lo material; quiero descubrir quién soy verdaderamente."

También reveló que desde siempre sintió una fuerte atracción por la intuición y recordó que el número tres aparece repetidamente en distintos momentos de su trayectoria: obtuvo tres Discos de Oro, protagonizó tres películas y esa cifra suele repetirse en episodios importantes de su vida.

El cantante confía en que el lanzamiento de "Más, más" permita que nuevas generaciones descubran aquella voz adolescente que permaneció escondida durante 65 años. "Con felicidad. Es como volver a la gente, aunque la gente nunca se fue."

Y concluyó con un deseo sencillo para esta inesperada publicación. "Que la oigan los jóvenes. Que la disfruten y les guste. A mí me gustó."