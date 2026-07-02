2 de julio de 2026 - 19:31

"Dai Dai" de Shakira alcanzó el número 1 global en Spotify: así lo festejó la cantante

La canción mundialista superó éxitos como "Billie Jean" y "Beauty and a Beat", coronándose como la más escuchada en plataformas en los últimos días.

Dai Dai de Shakira alcanzó el número 1 global en Spotify: así lo festejó la cantante

"Dai Dai" de Shakira alcanzó el número 1 global en Spotify: así lo festejó la cantante

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Instagram | @shakira
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La cantante colombiana Shakira sumó un nuevo logro en su larga carrera musical: su canción mundialista "Dai Dai" alcanzó el puesto número 1 a nivel global, coronándose como la canción más reproducida en plataformas digitales.

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El hit llegó al primer puesto del Top 50 Global de Spotify, con un total de 4.215.628 reproducciones en la última semana, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

De esta forma, Dai Dai superó las exitosas canciones "Billie Jean" de Michael Jackson, "Beauty and a Beat" de Justin Bieber con Nicki Minaj, a "hate that i made you love me" de Ariana Grande y a "SWIM" de BTS.

En las últimas horas, la colombiana compartió su emoción con video en redes sociales, donde muestra una habitación decorada con globos dorados. La celebración llegó en medio del tour por América del Norte del álbum "Las mujeres no lloran".

"Dai Dai" llegó al puesto número 1 en Spotify global

La emoción de la cantante ante su gran logro

Shakira utilizó sus redes sociales para dedicarles un mensaje a sus millones de fanáticos alrededor del mundo: "Quiero agradecerles a todos mis fans que han estado empujando muchísimo desde el primer día que salió Dai Dai para que esta canción llegara al número uno. Se los debo a ustedes y solo a ustedes".

A su vez, expresó su alegría y asombro por haber llegado al Top 1: "No saben lo que me emociona, lo felices que estamos todos aquí, celebrando este número 1. Hemos trabajado muchísimo, muy duro, para conseguirlo".

Por último, agradeció: "Ustedes han sido los verdaderos protagonistas, los que realmente han trabajado en cada rincón del planeta para darnos esta satisfacción. Gracias, los quiero tanto, tanto, tanto y les debo todo".

Dai Dai no es solo un hit mundialista. La cantante anunció meses atrás que todas las regalías de la canción estarían destinadas al FIFA Global Citizen Education Fund: un fondo que busca recaudar 100 millones de dólares para la educación de niños en comunidades vulnerables.

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