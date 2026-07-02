2 de julio de 2026 - 15:00

Se va de Netflix una de la película animada más queridas de los 2000: todavía estás a tiempo de verla

La producción engancha a chicos y grandes por su innovadora propuesta tanto en trama como destreza de producción. Se queda en la plataforma su secuela.

La pelicula infantil, ideal para ver en familia, que deja Netflix.&nbsp;

La pelicula infantil, ideal para ver en familia, que deja Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de "Pollitos en fuga" (Chicken Run) la exitosa película de animación en stop motion estrenada en los 2000 por el estudio británico Aardman Animations, en colaboración con DreamWorks Pictures.

"Pollitos en fuga" la película animada infantil que deja Netflix.

Con una duración de casi una hora y media se convirtió además en la película más taquillera de la historia durante más de dos décadas.

“Pollitos en fuga” se va de Netflix

La historia transcurre en una granja inglesa donde un grupo de gallinas vive bajo el mando de la estricta señora Tweedy, quien decide modernizar el negocio y comenzar a fabricar pasteles de pollo.

Ante la amenaza de terminar convertidas en comida, Ginger, la gallina más valiente del gallinero, organiza un plan para escapar junto al resto de sus compañeras. La llegada de Rocky, un carismático gallo que aparentemente sabe volar, alimenta las esperanzas del grupo de conseguir finalmente la libertad.

Un clásico que marcó a toda una generación

Dirigida por Peter Lord y Nick Park, "Pollitos en fuga" recibió excelentes críticas desde su estreno.

La película alcanzó un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes y recaudó más de 224 millones de dólares en todo el mundo, un récord para una producción realizada íntegramente con la técnica de stop motion.

"Pollitos en fuga" la película animada infantil que deja Netflix.

Además de su éxito comercial, fue elogiada por su cuidada animación cuadro por cuadro, el ingenio de sus diálogos y un humor capaz de entretener tanto a chicos como a adultos.

Su secuela se queda en Netflix, por ahora

La plataforma mantiene disponible "Pollitos en fuga: El origen de los nuggets" (Chicken Run: Dawn of the Nugget), la secuela estrenada en 2023 que vuelve a reunir a Ginger con una nueva misión para proteger a su familia frente a una moderna granja industrial.

¿Cuándo deja Netflix?

"Pollitos en fuga" dejará el catálogo de Netflix el 17 de julio.

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