Netflix estrena el final de una de las sagas de romance queer más exitosas: dura casi dos horas

Después de conquistar a millones de espectadores con una historia de amor adolescente, una de las franquicias LGBTQ+ más populares de los últimos años tendrá su desenlace. Netflix confirmó el estreno de una película que pondrá punto final a la historia con un cierre cargado de romance, crecimiento y despedidas.

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"Heartstopper Forever" concluirá la historia de Nick Nelson y Charlie Spring, los protagonistas de la exitosa adaptación de las novelas gráficas de Alice Oseman . La película será una producción original de la plataforma y tendrá una duración de 1 hora y 51 minutos, tras tres temporadas en formato serie.

La película mostrará una nueva etapa en la relación de Nick y Charlie, marcada por el crecimiento personal y los cambios propios del paso hacia la adultez.

Mientras Nick se prepara para comenzar la universidad, Charlie intenta encontrar mayor independencia en el colegio. La distancia pondrá a prueba una relación que hasta ahora parecía inquebrantable y ambos deberán enfrentarse a dudas, nuevos desafíos y decisiones que podrían cambiar su futuro para siempre.

Al mismo tiempo, el grupo de amigos que acompañó a la pareja durante las tres temporadas de la serie también vivirá sus propios conflictos relacionados con el amor, la amistad y el cierre de una etapa de sus vidas.

El elenco completo que regresa

Netflix apostó por reunir nuevamente al elenco principal que convirtió a la serie en un éxito mundial.

Los protagonistas volverán a ser Kit Connor como Nick Nelson y Joe Locke como Charlie Spring. También regresarán: William Gao (Tao Xu), Yasmin Finney (Elle Argent), Corinna Brown (Tara Jones), Kizzy Edgell (Darcy Olsson) y Tobie Donovan (Isaac Henderson), entre otros.

Quiénes están detrás de la película

El proyecto está escrito por Oseman, creadora de las novelas gráficas en las que se basa la historia, quien también participa como productora ejecutiva para garantizar que el cierre sea fiel al material original.

"Heartstopper forever" es el final de la saga que empezó como una serie en Netflix. "Heartstopper forever" es el final de la saga que empezó como una serie en Netflix. gentileza

La dirección quedó en manos de Wash Westmoreland, mientras que la producción corre por cuenta de See-Saw Films, el mismo estudio responsable de la serie. Además, el primer adelanto utiliza la canción "Stupid Song", perteneciente al nuevo álbum de Olivia Rodrigo.

¿Cuándo se estrena "Heartstopper Forever" en Netflix?

Netflix confirmó que "Heartstopper Forever" se estrenará el 17 de julio a nivel mundial.