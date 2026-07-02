2 de julio de 2026 - 14:15

Netflix estrena el final de una de las sagas de romance queer más exitosas: dura casi dos horas

La producción cerrará la historia de dos jóvenes que se enamoran en la secundaria. Está basada en una serie denovelas grádicas de Alice Oseman.

Llega a su final una saga de romance queer original de Netflix.

Llega a su final una saga de romance queer original de Netflix.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Heartstopper Forever" concluirá la historia de Nick Nelson y Charlie Spring, los protagonistas de la exitosa adaptación de las novelas gráficas de Alice Oseman. La película será una producción original de la plataforma y tendrá una duración de 1 hora y 51 minutos, tras tres temporadas en formato serie.

Llega el final de Heartstopper en Netflix

La película mostrará una nueva etapa en la relación de Nick y Charlie, marcada por el crecimiento personal y los cambios propios del paso hacia la adultez.

Mientras Nick se prepara para comenzar la universidad, Charlie intenta encontrar mayor independencia en el colegio. La distancia pondrá a prueba una relación que hasta ahora parecía inquebrantable y ambos deberán enfrentarse a dudas, nuevos desafíos y decisiones que podrían cambiar su futuro para siempre.

Embed - Heartstopper Forever | Official Trailer | Netflix

Al mismo tiempo, el grupo de amigos que acompañó a la pareja durante las tres temporadas de la serie también vivirá sus propios conflictos relacionados con el amor, la amistad y el cierre de una etapa de sus vidas.

El elenco completo que regresa

Netflix apostó por reunir nuevamente al elenco principal que convirtió a la serie en un éxito mundial.

Los protagonistas volverán a ser Kit Connor como Nick Nelson y Joe Locke como Charlie Spring. También regresarán: William Gao (Tao Xu), Yasmin Finney (Elle Argent), Corinna Brown (Tara Jones), Kizzy Edgell (Darcy Olsson) y Tobie Donovan (Isaac Henderson), entre otros.

Quiénes están detrás de la película

El proyecto está escrito por Oseman, creadora de las novelas gráficas en las que se basa la historia, quien también participa como productora ejecutiva para garantizar que el cierre sea fiel al material original.

"Heartstopper forever" es el final de la saga que empezó como una serie en Netflix.

"Heartstopper forever" es el final de la saga que empezó como una serie en Netflix.

La dirección quedó en manos de Wash Westmoreland, mientras que la producción corre por cuenta de See-Saw Films, el mismo estudio responsable de la serie. Además, el primer adelanto utiliza la canción "Stupid Song", perteneciente al nuevo álbum de Olivia Rodrigo.

¿Cuándo se estrena "Heartstopper Forever" en Netflix?

Netflix confirmó que "Heartstopper Forever" se estrenará el 17 de julio a nivel mundial.

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