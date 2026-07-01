1 de julio de 2026 - 09:25

La saga completa de terror que se va de Netflix: tiene 10 películas y quedan pocos días para verla

La producción creó un subgénero completamente nuevo y revolucionario: el "torture horror", un estilo de juegos mortales.

La desesperante saga de terror que deja Netflix en menos de una semana.&nbsp;

La desesperante saga de terror que deja Netflix en menos de una semana. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Saw", conocida en Latinoamérica como "El juego del miedo", es la franquicia que revolucionó el terror psicológico con sus trampas mortales, giros inesperados y el inolvidable personaje de Jigsaw.

La saga completa: las 10 películas de "Saw" que abandonan Netflix.
La saga completa: las 10 películas de

La saga completa: las 10 películas de "Saw" que abandonan Netflix.

Qué películas de Saw dejarán Netflix

La plataforma despedirá la saga completa, integrada por las siguientes películas:

Embed - SAW X (2023) Official Trailer – Tobin Bell
  • Saw: El juego del miedo (2004).
  • Saw II (2005).
  • Saw III (2006).
  • Saw IV (2007).
  • Saw V (2008).
  • Saw VI (2009).
  • Saw: El capítulo final (2010).
  • Jigsaw (2017).
  • Spiral: Del libro de Saw (2021).
  • Saw X (2023), según la disponibilidad de cada región.

De qué trata la saga "Saw"

La historia gira en torno a John Kramer, un ingeniero conocido como Jigsaw, quien, tras ser diagnosticado con una enfermedad terminal, comienza a secuestrar personas que considera moralmente "perdidas".

En lugar de asesinarlas directamente, las somete a complejas pruebas diseñadas para obligarlas a tomar decisiones extremas y luchar por su supervivencia.

La saga completa de terror que se va de Netflix en cuestión de días: tiene 10 películas

La saga completa de terror que se va de Netflix en cuestión de días: tiene 10 películas

Con el paso de las películas, la franquicia amplía su universo mostrando discípulos, imitadores y nuevas trampas cada vez más elaboradas, mientras profundiza en la historia de Kramer y el origen de su filosofía.

Por qué Saw marcó un antes y un después en el cine de terror

Desde el estreno de la primera película en 2004, Saw se convirtió en un fenómeno mundial. Realizada con un presupuesto cercano al millón de dólares, la cinta original fue un éxito inesperado en taquilla y dio origen a una franquicia que recaudó más de mil millones de dólares a nivel global entre películas y otros productos derivados.

Embed - Saw (2004) Official Trailer #1 - James Wan Movie

Además de popularizar el llamado "torture horror", la saga se destacó por sus finales con giros sorprendentes, la continuidad entre sus historias y un villano que terminó convirtiéndose en uno de los grandes íconos del cine de terror contemporáneo.

Hasta cuándo se puede ver Saw en Netflix

Netflix retirará la saga completa de Saw de su catálogo en cuestión de días, por lo que quienes quieran ponerse al día con la historia de Jigsaw o revivir sus películas tendrán hasta el 4 de julio para hacerlo.

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