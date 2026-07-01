La saga completa de terror que se va de Netflix: tiene 10 películas y quedan pocos días para verla

En los próximos días, Netflix retirará de su catálogo una de la saga de terror , es la más popular y exitosas de las últimas décadas. Por lo que quienes todavía no la vieron, o quieran volver a maratonearla, tendrán una última oportunidad antes de que abandone la plataforma.

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"Saw", conocida en Latinoamérica como "El juego del miedo" , es la franquicia que revolucionó el terror psicológico con sus trampas mortales , giros inesperados y el inolvidable personaje de Jigsaw.

La historia gira en torno a John Kramer, un ingeniero conocido como Jigsaw, quien, tras ser diagnosticado con una enfermedad terminal, comienza a secuestrar personas que considera moralmente "perdidas".

En lugar de asesinarlas directamente, las somete a complejas pruebas diseñadas para obligarlas a tomar decisiones extremas y luchar por su supervivencia.

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Con el paso de las películas, la franquicia amplía su universo mostrando discípulos, imitadores y nuevas trampas cada vez más elaboradas, mientras profundiza en la historia de Kramer y el origen de su filosofía.

Por qué Saw marcó un antes y un después en el cine de terror

Desde el estreno de la primera película en 2004, Saw se convirtió en un fenómeno mundial. Realizada con un presupuesto cercano al millón de dólares, la cinta original fue un éxito inesperado en taquilla y dio origen a una franquicia que recaudó más de mil millones de dólares a nivel global entre películas y otros productos derivados.

Embed - Saw (2004) Official Trailer #1 - James Wan Movie

Además de popularizar el llamado "torture horror", la saga se destacó por sus finales con giros sorprendentes, la continuidad entre sus historias y un villano que terminó convirtiéndose en uno de los grandes íconos del cine de terror contemporáneo.

Hasta cuándo se puede ver Saw en Netflix

Netflix retirará la saga completa de Saw de su catálogo en cuestión de días, por lo que quienes quieran ponerse al día con la historia de Jigsaw o revivir sus películas tendrán hasta el 4 de julio para hacerlo.