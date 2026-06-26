26 de junio de 2026 - 00:10

Esta noche en Netflix: llega una saga familiar muy divertida protagonizada por Ben Stiller

Consiste en tres películas ideales para maratonear el fin de semana y sigue al actor en noches cargadas de fantasía.

Netflix suma una saga de películas protagonizadas por Ben Stiller.

Netflix suma una saga de películas protagonizadas por Ben Stiller.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de la saga "Una noche en el museo", que llegará completa al catálogo con sus tres películas: “Una noche en el museo” (2006), “Una noche en el museo 2” (2009) y “Una noche en el museo: El secreto del faraón” (2014).

"Una noche en el museo", el elenco de la saga de películas que llega a Netflix.

"Una noche en el museo", el elenco de la saga de películas que llega a Netflix.

La primera película que da vida a la saga

La historia gira en torno a Larry Daley, un hombre que acepta un trabajo como guardia nocturno en un museo de historia natural sin imaginar que cada noche las exhibiciones cobran vida gracias a un antiguo artefacto mágico. Lo que parecía un empleo tranquilo termina convirtiéndose en una sucesión de aventuras caóticas protagonizadas por personajes históricos, animales prehistóricos y figuras legendarias.

Embed - Night at the Museum (2006) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

La primera entrega presentó al público un museo donde convivían desde el presidente Theodore Roosevelt, interpretado por Robin Williams, hasta Atila, el Huno, y una gigantesca réplica de Tyrannosaurus rex.

La película fue un éxito de taquilla mundial y dio origen a una de las franquicias familiares más recordadas de la década.

La segunda y tercera entrega, también con Ben Stiller

El fenómeno continuó con “Una noche en el museo 2”, donde Larry abandona el museo original para embarcarse en una nueva misión dentro del Instituto Smithsonian de Washington. Allí se enfrenta a una amenaza liderada por el faraón Kahmunrah y conoce nuevas figuras históricas como Amelia Earhart, encarnada por Amy Adams.

Embed - Una Noche en el Museo 2 trailer

La trilogía concluyó en 2014 con “Una noche en el museo: El secreto del faraón”, una aventura que trasladó la acción al Museo Británico de Londres. La película tuvo además un significado especial para los fanáticos, ya que fue una de las últimas actuaciones de Robin Williams antes de su fallecimiento.

Embed - NOCHE EN EL MUSEO: EL SECRETO DEL FARAÓN | Tráiler | 25 de Diciembre en cines

El gran elenco de “Una noche en el museo”

Además de Ben Stiller, la saga reunió a un elenco repleto de estrellas que incluyó a Robin Williams, Owen Wilson, Steve Coogan, Ricky Gervais, Dick Van Dyke, Rami Malek y Rebel Wilson, entre otros.

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