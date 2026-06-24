24 de junio de 2026 - 10:06

Hoy en Netflix: el nuevo thriller histórico para ver con Al Pacino, Gerard Butler y Jason Momoa

La película combina presente y pasado en la búsqueda de un manuscrito. Los protagonistas interpretan a personajes en ambas líneas temporales.

El nuevo thriller de Netflix protagonizado por Oscar Isaac.

El nuevo thriller de Netflix protagonizado por Oscar Isaac.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"El manuscrito de Dante" es un thriller dirigido por Julian Schnabel que adapta la novela homónima del escritor Nick Tosches. El cineasta es reconocido por películas como “Basquiat” y “Antes que anochezca”. También participó en el guion junto a Louise Kugelberg.

La película tiene como principal atractivo a Oscar Isaac, quien encarna dos personajes separados por siglos de distancia.

Al Pacino, Gerard Butler, Jason Momoa, Gal Gadot, el elenco del nuevo thriller de Netflix.
Al Pacino, Gerard Butler, Jason Momoa, Gal Gadot, el elenco del nuevo thriller de Netflix.

Al Pacino, Gerard Butler, Jason Momoa, Gal Gadot, el elenco del nuevo thriller de Netflix.

Al protagonista lo complementan nombres de peso como Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Jason Momoa, Franco Nero, Louis Cancelmi y hasta Martin Scorsese, que realiza una participación especial.

De qué trata "El manuscrito de Dante"

La historia sigue a Nick Tosches, un escritor que recibe una propuesta tan peligrosa como irresistible: recuperar un supuesto manuscrito original de Dante Alighieri para un poderoso jefe mafioso. A partir de allí comienza una investigación marcada por la violencia, las conspiraciones y la búsqueda de una pieza literaria considerada invaluable.

Embed - In the Hand of Dante | Official Trailer | Netflix

En paralelo, la película reconstruye episodios de la vida del propio Dante durante el siglo XIV. Muestra su recorrido creativo mientras buscaba inspiración para escribir "La Divina Comedia", una de las obras más influyentes de la literatura universal.

Un relato que conecta dos épocas

Uno de los recursos más llamativos de la producción es que los actores interpretan personajes en ambas líneas temporales. De esta manera, la película establece un juego de espejos entre el presente y el pasado y conecta a los protagonistas a través de temas como el amor, la belleza, el poder y la búsqueda de lo trascendente.

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