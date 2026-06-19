La nueva comedia romántica que se estrena en Netflix: sensible, tierna e ideal para ver este fin de semana

Cuando la hermana de la protagonista muere, ella comienza a mandarle mensajes de voz a su celular, sin saber que otro los escucha.

La nueva comedia romántica que llega a Netflix: ideal para ver este fin de semana

Una historia que mezcla romance, humor y emociones profundas que nace a partir de un hecho tan cotidiano como un mensaje enviado al destinatario equivocado. Esta comedia romántica de Netflix apuesta por una trama sensible sobre el duelo, las coincidencias y las conexiones inesperadas.

Se trata de “Mensajes de voz para Isabelle”, protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson y que se estrena este fin de semana en la plataforma.

Tiene una duración aproximada de 1 hora y 42 minutos y está dirigida por Leah McKendrick. Propone una mirada moderna sobre las relaciones humanas y demuestra cómo la tecnología también puede convertirse en el punto de partida para una historia de amor.

"Mensajes de voz para Isabelle" la nueva comedia romántica de Netrflix “Mensajes de voz para Isabelle” la nueva comedia romántica de Netrflix gentileza "Mensajes de voz para Isabelle", una comedia romántica La protagonista es Jill, una joven que todavía no logra superar la muerte de su hermana. Como una forma de mantener vivo el recuerdo, continúa dejando mensajes de voz en el antiguo número telefónico de la mujer que perdió, compartiendo pensamientos, recuerdos y sentimientos que nunca pudo expresar.

Embed - Mensajes de voz para Isabelle | Tráiler oficial | Netflix Sin saberlo, esos audios ya no llegan al mismo destinatario. El número fue asignado a Wes, un agente inmobiliario que comienza a escuchar cada mensaje y, poco a poco, desarrolla una inesperada conexión con la desconocida detrás de esa voz.