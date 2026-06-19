La nueva comedia romántica que se estrena en Netflix: sensible, tierna e ideal para ver este fin de semana

Una historia que mezcla romance, humor y emociones profundas que nace a partir de un hecho tan cotidiano como un mensaje enviado al destinatario equivocado. Esta comedia romántica de Netflix apuesta por una trama sensible sobre el duelo, las coincidencias y las conexiones inesperadas.
Se trata de “Mensajes de voz para Isabelle”, protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson y que se estrena este fin de semana en la plataforma.
Tiene una duración aproximada de 1 hora y 42 minutos y está dirigida por Leah McKendrick. Propone una mirada moderna sobre las relaciones humanas y demuestra cómo la tecnología también puede convertirse en el punto de partida para una historia de amor.
"Mensajes de voz para Isabelle" la nueva comedia romántica de Netrflix
“Mensajes de voz para Isabelle” la nueva comedia romántica de Netrflix
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"Mensajes de voz para Isabelle", una comedia romántica
La protagonista es Jill, una joven que todavía no logra superar la muerte de su hermana. Como una forma de mantener vivo el recuerdo, continúa dejando mensajes de voz en el antiguo número telefónico de la mujer que perdió, compartiendo pensamientos, recuerdos y sentimientos que nunca pudo expresar.
Embed - Mensajes de voz para Isabelle | Tráiler oficial | Netflix
Sin saberlo, esos audios ya no llegan al mismo destinatario. El número fue asignado a Wes, un agente inmobiliario que comienza a escuchar cada mensaje y, poco a poco, desarrolla una inesperada conexión con la desconocida detrás de esa voz.
Lo que comienza como una coincidencia termina convirtiéndose en un vínculo emocional que crece sin que ambos se conozcan personalmente, dando lugar a una historia que explora las segundas oportunidades y el poder de las palabras.
El elenco de "Mensajes de voz para Isabelle" en Netflix
Además de Zoey Deutch y Nick Robinson, el reparto incluye a reconocidos actores como Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, Megan Danso, Toby Sandeman, Leah McKendrick y Spencer Lord.
Embed - Romance Questionnaire with Zoey Deutch & Nick Robinson | Voicemails For Isabelle | Netflix
Cuándo se estrena “Mensajes de voz para Isabelle” en Netflix
La nueva película de Netflix llegará a la plataforma este domingo 21 de junio.