19 de junio de 2026 - 12:04

La nueva comedia romántica que se estrena en Netflix: sensible, tierna e ideal para ver este fin de semana

Cuando la hermana de la protagonista muere, ella comienza a mandarle mensajes de voz a su celular, sin saber que otro los escucha.

La nueva comedia romántica que llega a Netflix: ideal para ver este fin de semana

La nueva comedia romántica que llega a Netflix: ideal para ver este fin de semana

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Netflix retirará de la plataforma las siete temporadas de una serie clásica de comedia y romance.

Se van de Netflix las siete temporadas de una popular serie romántica: hasta cuándo se puede ver
no te enamores de nadie: de que trata la nueva comedia de la cartelera de mendoza

"No te enamores de nadie": de qué trata la nueva comedia de la cartelera de Mendoza

Se trata de “Mensajes de voz para Isabelle”, protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson y que se estrena este fin de semana en la plataforma.

Tiene una duración aproximada de 1 hora y 42 minutos y está dirigida por Leah McKendrick. Propone una mirada moderna sobre las relaciones humanas y demuestra cómo la tecnología también puede convertirse en el punto de partida para una historia de amor.

"Mensajes de voz para Isabelle" la nueva comedia romántica de Netrflix
“Mensajes de voz para Isabelle” la nueva comedia romántica de Netrflix

“Mensajes de voz para Isabelle” la nueva comedia romántica de Netrflix

"Mensajes de voz para Isabelle", una comedia romántica

La protagonista es Jill, una joven que todavía no logra superar la muerte de su hermana. Como una forma de mantener vivo el recuerdo, continúa dejando mensajes de voz en el antiguo número telefónico de la mujer que perdió, compartiendo pensamientos, recuerdos y sentimientos que nunca pudo expresar.

Embed - Mensajes de voz para Isabelle | Tráiler oficial | Netflix

Sin saberlo, esos audios ya no llegan al mismo destinatario. El número fue asignado a Wes, un agente inmobiliario que comienza a escuchar cada mensaje y, poco a poco, desarrolla una inesperada conexión con la desconocida detrás de esa voz.

Lo que comienza como una coincidencia termina convirtiéndose en un vínculo emocional que crece sin que ambos se conozcan personalmente, dando lugar a una historia que explora las segundas oportunidades y el poder de las palabras.

El elenco de "Mensajes de voz para Isabelle" en Netflix

Además de Zoey Deutch y Nick Robinson, el reparto incluye a reconocidos actores como Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, Megan Danso, Toby Sandeman, Leah McKendrick y Spencer Lord.

Embed - Romance Questionnaire with Zoey Deutch & Nick Robinson | Voicemails For Isabelle | Netflix

Cuándo se estrena “Mensajes de voz para Isabelle” en Netflix

La nueva película de Netflix llegará a la plataforma este domingo 21 de junio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

corto circuito: la comedia que fue furor en carlos paz llega con dos funciones al teatro mendoza

"Corto Circuito": la comedia que fue furor en Carlos Paz llega con dos funciones al teatro Mendoza

Este domingo llega a HBO Max la tercera temporada de una de las series más esperadas del año

Este domingo llega la tercera temporada de una de las series más esperadas del año

Por Redacción Espectáculos
el espacio arizu de godoy cruz recibira a javier calamaro e hilda lizarazu: ya se pueden adquirir las entradas

El Espacio Arizu de Godoy Cruz recibirá a Javier Calamaro e Hilda Lizarazu: ya se pueden adquirir las entradas

Por Redacción Espectáculos
Llega a Netflix la película más taquillera de 2025: está basada en un videojuego

Se estrena en Netflix la película más vista en el mundo y está basada en un videojuego

Por Redacción Espectáculos