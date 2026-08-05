Saraos uranistas: la comedia musical que reimagina la historia llega al Independencia

La obra creada por Juanse Rausch se presentará en una única función en la sala mayor de la provincia. La propuesta combina teatro, cabaret y canciones con música en vivo para abordar relatos postergados.

La sala mayor de los mendocinos recibirá una de las propuestas escénicas más singulares del teatro musical actual. Tras haber agotado localidades en distintos escenarios del país, la comedia musical Saraos uranistas desembarcará en Mendoza para ofrecer una única presentación el próximo domingo 9 de agosto, a las 20.30, en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).

La pieza, escrita y dirigida por Juanse Rausch, propone un ejercicio de reimaginación histórica en formato de teatro musical y cabaret. A través del despliegue visual, la música y el humor, la trama plantea un cruce donde la fantasía se filtra en el relato oficial para proyectar universos utópicos y dar permanencia a figuras históricas olvidadas.

Saraos uranistas, comedia musical escrita y dirigida por Juanse Rausch. Fiestas de "maricas y travestis" La historia se sitúa en una ciudad en pleno crecimiento que delimita estrictamente sus márgenes normativos. En ese escenario, un médico de la policía federal —inspirado en la figura de Francisco De Veyga— visita un “sarao uranista”, término con el cual el sistema médico e higienista de la época nombraba a las fiestas nocturnas de maricas y travestis.

Allí, el protagonista se ve inmerso en un universo de delirio, tocados, velos, labiales y facones al encontrarse con la célebre travesti porteña La Bella Otero y su grupo de amigas.

Los intérpretes de Saraos uranistas La obra cuenta con composición musical original de Gabriel Illanes, quien además interpreta el piano en vivo durante el espectáculo. Las letras de las canciones fueron desarrolladas de manera conjunta entre Illanes y Rausch.