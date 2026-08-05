5 de agosto de 2026 - 11:47

De ingeniero con honores a fenómeno del humor desde Europa: El Yarco presenta "Hasta donde topa" en Mendoza

El sanjuanino Mauricio Nozica ofrecerá dos shows en Mendoza, donde muestra su humor cuyano que lo hizo viral en redes sociales.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El influencer sanjuanino Mauricio Nozica, más conocido como El Yarco, desembarcará esta semana en Mendoza para presentar su show de humor "Hasta donde topa", un espectáculo que combina stand up, personajes, improvisación y anécdotas de su vida en Alemania. El artista ofrecerá dos funciones consecutivas: el viernes 7 de agosto en San Rafael y el sábado 8 en la Ciudad de Mendoza.

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El Yarco se convirtió en uno de los creadores de contenido de mayor crecimiento en el país gracias a un humor que toma como punto de partida la identidad cuyana y las situaciones cotidianas. Sus personajes, como La Glady, el mariachi y otros estereotipos reconocibles, acumulan millones de reproducciones en redes sociales y una comunidad de seguidores que no deja de expandirse.

La gira mendocina comenzará el viernes 7 de agosto en el Aula Magna de la FCAI, en San Rafael, y continuará el viernes 8 de agosto en el Teatro Selectro, en la Ciudad de Mendoza. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.elyarco.com.

Un fenómeno viral del humor

Detrás del fenómeno viral hay una historia poco habitual. Mauricio Nozica es ingeniero en Alimentos, obtuvo una beca para realizar una maestría en Alemania y se graduó con honores. Sin embargo, cuando su carrera profesional parecía encaminada, decidió abandonar ese futuro para dedicarse por completo al humor.

Actualmente radicado en Europa, el comediante transformó esa apuesta en una carrera artística que lo llevó a conquistar al público argentino desde las redes sociales.

Ahora, ese universo digital da el salto al escenario con "Hasta donde topa", una propuesta que suma nuevos personajes, momentos de improvisación y relatos sobre su experiencia viviendo en Alemania, además de una mirada tan divertida como reconocible sobre las costumbres argentinas.

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