"Ni media palabra", la comedia que reúne a Nicolás Cabré y Mariano Martínez, hará cuatro funciones en Mendoza

Nicolás Cabré y Mariano Martínez volvieron a trabajar juntos en esta comedia, que ya fue aplaudida en Carlos Paz y la avenida Corrientes.

Tras consagrarse como uno de los grandes éxitos de la temporada teatral en Villa Carlos Paz y luego de su paso por la avenida Corrientes, la comedia "Ni media palabra" desembarcará en Mendoza con una gira que incluirá cuatro únicas funciones en General Alvear, San Rafael, Tunuyán y Godoy Cruz.

La obra, protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Marcos "Bicho" Gómez, ofrecerá funciones entre el 17 y el 20 de septiembre, con entradas ya disponibles para todas las presentaciones en EntradaWeb (menos de General Alvear).

Con un humor que mezcla tensión, situaciones inesperadas y un ritmo vertiginoso, la comedia propone una historia cargada de giros que mantiene al público entre risas desde el comienzo hasta el desenlace.

De qué trata la comedia La trama sigue a Dedé (Nicolás Cabré), un reconocido conductor de televisión que recibe en su departamento a Chema (Mariano Martínez), su productor y amigo de toda la vida. La reunión cambia por completo cuando irrumpe Nelson (Marcos "Bicho" Gómez), un ex participante de uno de los programas de Dedé dispuesto a cobrar venganza por una presunta estafa sufrida durante su paso por la televisión.

A partir de ese encuentro comienzan a salir a la luz viejos secretos, reproches y situaciones tan absurdas como desopilantes, en una historia donde nada es lo que parece.