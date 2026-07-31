"Ni media palabra", la comedia que reúne a Nicolás Cabré y Mariano Martínez, hará cuatro funciones en Mendoza

Tras consagrarse como uno de los grandes éxitos de la temporada teatral en Villa Carlos Paz y luego de su paso por la avenida Corrientes, la comedia "Ni media palabra" desembarcará en Mendoza con una gira que incluirá cuatro únicas funciones en General Alvear, San Rafael, Tunuyán y Godoy Cruz.
La obra, protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Marcos "Bicho" Gómez, ofrecerá funciones entre el 17 y el 20 de septiembre, con entradas ya disponibles para todas las presentaciones en EntradaWeb (menos de General Alvear).
Con un humor que mezcla tensión, situaciones inesperadas y un ritmo vertiginoso, la comedia propone una historia cargada de giros que mantiene al público entre risas desde el comienzo hasta el desenlace.
De qué trata la comedia
La trama sigue a Dedé (Nicolás Cabré), un reconocido conductor de televisión que recibe en su departamento a Chema (Mariano Martínez), su productor y amigo de toda la vida. La reunión cambia por completo cuando irrumpe Nelson (Marcos "Bicho" Gómez), un ex participante de uno de los programas de Dedé dispuesto a cobrar venganza por una presunta estafa sufrida durante su paso por la televisión.
A partir de ese encuentro comienzan a salir a la luz viejos secretos, reproches y situaciones tan absurdas como desopilantes, en una historia donde nada es lo que parece.
Las funciones en Mendoza
Jueves 17 de septiembre | 20:30 – Cine Teatro Antonio Lafalla (General Alvear).
Viernes 18 de septiembre | 21:00 – Cine Teatro Roma (San Rafael).
Sábado 19 de septiembre | 21:30 – Auditorio Municipal (Tunuyán).
Domingo 20 de septiembre | 20:00 – Cine Teatro Plaza (Godoy Cruz).
Las entradas
Las entradas para las funciones de San Rafael, Tunuyán y Godoy Cruz ya se encuentran disponibles a través de Entrada Web.
Para la presentación en General Alvear, los tickets pueden adquirirse en la página oficial del Cine Teatro Antonio Lafalla y en la boletería del teatro.