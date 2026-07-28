El legado de Astor Piazzolla emocionará a los mendocinos: Escalandrum se presentará en el teatro Independencia

El prestigioso sexteto argentino Escalandrum regresará a Mendoza para presentar "Piazzolla '74", su nuevo álbum registrado en vivo en el Teatro Colón, en un concierto que también celebra un momento clave en la historia del grupo: su show número 1.000 . La cita será el sábado 8 de agosto, a las 21, en el Teatro Independencia.

Las entradas ya se encuentran disponibles en EntradaWeb. Los valores van desde $25.000 para el sector Paraíso hasta $45.000 para las primeras filas de Platea Baja. También habrá ubicaciones intermedias en Platea Alta, Palcos y Tertulia.

Fundado por el baterista Daniel "Pipi" Piazzolla, nieto de Astor Piazzolla, Escalandrum lleva 27 años construyendo una de las propuestas más personales del jazz argentino, combinando jazz, tango, folclore y música contemporánea con una identidad sonora propia. El nuevo trabajo revive el espíritu de dos discos fundamentales que Astor Piazzolla publicó en 1974 y fue registrado durante un concierto especial en el Teatro Colón.

A lo largo de su trayectoria, el sexteto grabó en el legendario Studio 2 de Abbey Road, compartió escenario con artistas de renombre internacional y desarrolló una discografía que incluye títulos como "Piazzolla Plays Piazzolla, Las cuatro estaciones porteñas" y "3001 – Proyecto Piazzolla", junto a Elena Roger. Incluso en nuestra provincia, participó de importantes eventos como la Fiesta de la Cosecha y Música Clásica por los Caminos del Vino .

Con quince discos editados y presentaciones en más de cuarenta países, el grupo es considerado uno de los grandes embajadores de la música argentina en el mundo.

Sobre este nuevo espectáculo, Daniel "Pipi" Piazzolla expresó: "Estamos muy felices con este importante concierto que grabamos en el Teatro Colón, que conmemoró los 50 años de esos dos discos brillantes de mi abuelo y, al mismo tiempo, celebró nuestros 27 años de trayectoria. También estamos muy emocionados de haber llegado a nuestro concierto número 1.000".

El músico también recordó el profundo vínculo de su familia con el Colón: "Yo acompañé a mi abuelo al concierto que dio allí en 1983; esa noche me regaló un programa donde escribió que en ese concierto había sentido que había triunfado. Para mi abuelo, el Teatro Colón siempre fue la máxima aspiración".

La formación que llegará a Mendoza está integrada por Daniel "Pipi" Piazzolla en batería, Nicolás Guerschberg en teclados, Mariano Sívori en contrabajo, Gustavo Musso en EWI y saxo alto, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantyrer en clarinete bajo y saxo barítono.