La danza contemporánea llega al teatro Independencia: cómo es "Mujeres del mismo barro"

El espectáculo de danza se realizará en el teatro Independencia el sábado 1 de agosto. Dónde comprar las entradas.

Con una puesta que reúne a veinte artistas mendocinas en escena, "Mujeres del mismo barro" desembarcará el sábado 1 de agosto en el Teatro Independencia con una propuesta de danza contemporánea que invita a recorrer, a través del movimiento, un universo atravesado por la memoria, el deseo, la libertad y la rebeldía.

La función será a las 21 en la sala mayor de la provincia, bajo la dirección de Mariela Scherbovsky y la producción de Tamara Garay. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

La obra propone un recorrido coreográfico donde el mito, la historia y la experiencia femenina dialogan desde el cuerpo. Inspirada en la figura de Carmen y resignificada a partir de una lectura contemporánea vinculada con Lilith, la puesta construye un lenguaje escénico en el que lo femenino aparece como una fuerza en permanente transformación: aquello que arde, resiste, renace y vuelve a encontrar su voz.

Del exilio de Lilith a la libertad de Carmen La premisa "Del exilio de Lilith a la libertad de Carmen" guía la dramaturgia corporal de la obra. En ese trayecto, Carmen emerge como un cuerpo apasionado, libre y desafiante, mientras que, en un punto de inflexión, la escena se transforma para dar paso a Lilith, una figura ancestral que amplía el sentido de la experiencia femenina y la conecta con una memoria colectiva de resistencia.

Esa búsqueda artística se sintetiza en uno de los textos que atraviesan la propuesta: