Cómo es "DIYAS", el espectáculo de danza que se inspira en el universo de Bollywood

El próximo 1 de agosto a las 20, la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario del estreno de “ DIYAS ”, una propuesta inédita en Mendoza que reunirá por primera vez en un mismo espectáculo la energía festiva de la danza Bollywood y la profundidad ritual de la danza tribal fusión.

Son gemelos, tienen las mismas notas y compiten en danza, pero su ADN dice que son diferentes

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. Hasta el domingo 26 de julio inclusive habrá un beneficio especial para compra anticipada; luego de esa fecha el valor general será de $20.000.

La obra es una creación conjunta de Grupo Satya y Lunática Tribal, dos compañías independientes que apuestan por un cruce cultural y estético poco habitual en la provincia. Bajo la dirección de Jimena Yadala y Carolina Clavijo, la puesta contará con 16 bailarinas en escena y propone un recorrido sensorial por las luces y las sombras de las emociones humanas.

La luz será el eje simbólico del espectáculo: el elemento que hace florecer los colores y guía el viaje interior de los personajes. A partir de esa idea, la obra explora el contraste entre el brillo del alma y las fuerzas que intentan apagarlo, para desembocar en una celebración de la resiliencia y la sanación colectiva.

“Buscamos lograr una sinergia entre dos estilos poco conocidos o difundidos en Mendoza. El público se va a encontrar con una explosión de colores, texturas y mucho estímulo visual, además de un repertorio musical inusual”, adelantaron las directoras de la propuesta.

Dos lenguajes de la danza, un mismo escenario

La danza Bollywood surge de las grandes producciones cinematográficas de la India y se caracteriza por su dinamismo, el uso expresivo de las manos y el rostro, y una mezcla de danzas clásicas indias, folclore y ritmos contemporáneos como el pop, el hip-hop y el jazz. Cada gesto tiene un significado y la escena se convierte en una auténtica fiesta visual.

En contraste, la danza tribal fusión combina la técnica de la danza del vientre con elementos del FatChanceBellyDance® (FCBD®), el flamenco, la danza clásica india, el hip-hop y la danza contemporánea. Nacida en Estados Unidos a partir de la evolución del movimiento tribal de las décadas del 60 y 70, se distingue por su precisión técnica, el control corporal y el fuerte sentido de comunidad entre las intérpretes.

La unión de estas dos corrientes da como resultado una propuesta que alterna celebración, trance, elegancia y conexión grupal, con una puesta cargada de texturas, colores y simbolismo.

Las compañías detrás de “DIYAS”

Grupo Satya nació en 2015 en la Zona Este y fue pionero en la interpretación de danzas de la India bajo el formato de los grandes musicales de Bollywood. Su directora, Jimena Yadala, se formó en la escuela de la maestra india Manisha Chauhan. El grupo presentó en 2022 su primera producción de teatro musical, “Ajanta”, y posteriormente lanzó los videoclips “Tebah Ho Gaye” (2023) y “Nagada Sang Dhol” (2024).

Por su parte, Lunática Tribal se creó en Mendoza en 2017 y desde entonces participó en numerosos eventos culturales y artísticos, además de colaborar con músicos en vivo. Su directora, Carolina Clavijo, realizó la formación oficial en danza estilo tribal FCBD® en Barcelona junto a la creadora del estilo, Carolena Nericcio, y continuó su especialización internacional en Polonia.