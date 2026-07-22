A pedido del público vuelve la comedia "No te enamores de nadie": dónde comprar las entradas

La comedia que arrasó en Mendoza con su estreno el pasado 13 de junio, colgando el cartel de entradas agotadas, regresa a pedido del público con una nueva función. “No te enamores de nadie ” se podrá disfrutar el 31 de julio en la Nave Cultural. Las localidades ya están disponibles por EntradaWeb.
Marcelo Lacerna, Silvia Saboini y Aníbal Villa se suben nuevamente al escenario para explorar el amor en todas sus formas: citas fallidas, matrimonios en crisis, ex que reaparecen y vínculos que se tambalean, forman parte de esta propuesta teatral llena de humor irreverente y situaciones desopilantes.
De qué trata esta comedia
Escrita por Villa, la pieza sigue a tres actores que sobre las tablas establecen un pacto: mantenerse al margen del amor durante la función. Pero entre escena y escena, la vida (y el público) se cuelan sin permiso. A través de sketches ágiles y personajes entrañables, desfilan parejas en viaje, ex que se reencuentran, citas a ciegas que escapan de todo control, y matrimonios que van a terapia sin saber muy bien para qué.
Si Lacerna y Villa vienen compartiendo éxitos teatrales desde hace años ("Rotos de amor", "Glorias del Este"), en esta obra incorporan toda la genialidad y la gracia de una de las humoristas más destacadas de la escena local, como es Silvia Saboini (conocida por ser parte del dúo "Colgadísimas"). El objetivo es claro: proponerle al público una pieza fresca, cómplice y desopilante que invita a reírse de uno mismo y a preguntarse: ¿es posible no enamorarse de nadie?