A pedido del público vuelve la comedia "No te enamores de nadie": dónde comprar las entradas

La comedia, protagonizada por reconocidos actores, tendrá una segunda función la próxima semana. Las entradas ya están disponibles.

La comedia que arrasó en Mendoza con su estreno el pasado 13 de junio, colgando el cartel de entradas agotadas, regresa a pedido del público con una nueva función. “No te enamores de nadie ” se podrá disfrutar el 31 de julio en la Nave Cultural. Las localidades ya están disponibles por EntradaWeb.

Marcelo Lacerna, Silvia Saboini y Aníbal Villa se suben nuevamente al escenario para explorar el amor en todas sus formas: citas fallidas, matrimonios en crisis, ex que reaparecen y vínculos que se tambalean, forman parte de esta propuesta teatral llena de humor irreverente y situaciones desopilantes.

De qué trata esta comedia Escrita por Villa, la pieza sigue a tres actores que sobre las tablas establecen un pacto: mantenerse al margen del amor durante la función. Pero entre escena y escena, la vida (y el público) se cuelan sin permiso. A través de sketches ágiles y personajes entrañables, desfilan parejas en viaje, ex que se reencuentran, citas a ciegas que escapan de todo control, y matrimonios que van a terapia sin saber muy bien para qué.

Si Lacerna y Villa vienen compartiendo éxitos teatrales desde hace años ("Rotos de amor", "Glorias del Este"), en esta obra incorporan toda la genialidad y la gracia de una de las humoristas más destacadas de la escena local, como es Silvia Saboini (conocida por ser parte del dúo "Colgadísimas"). El objetivo es claro: proponerle al público una pieza fresca, cómplice y desopilante que invita a reírse de uno mismo y a preguntarse: ¿es posible no enamorarse de nadie?