El Festival de Teatro Estrenos en Mendoza abre la convocatoria para su 27º edición

En las últimas horas, se anunció la convocatoria para participar del XXVII Festival de Teatro Estrenos en Mendoza , uno de los encuentros escénicos más importantes de la provincia, que este año se desarrollará del 31 de agosto al 6 de septiembre. Será en el Teatro Quintanilla y en la Nave Cultural.

Con casi tres décadas de trayectoria ininterrumpida desde su creación en 1998, el festival es una plataforma fundamental para visibilizar la producción teatral mendocina, impulsar nuevas propuestas y acercar al público una programación de excelencia integrada por obras recientemente estrenadas.

La convocatoria está destinada a elencos de teatro, teatro danza, murga y títeres para público adulto, con espectáculos estrenados entre enero de 2025 y mayo de 2026. Como en las últimas ediciones, el festival profundiza en su énfasis con la creación local; garantizando que al menos el 50% de las obras seleccionadas correspondan a dramaturgia mendocina.

El Festival de Teatro Estrenos en Mendoza tiene como propósito estimular la renovación de las producciones locales, promover la profesionalización del sector y generar nuevas oportunidades de trabajo para artistas y equipos técnicos.

Además, busca fortalecer el vínculo entre las artes escénicas y el público, al tiempo que pone en valor la dramaturgia mendocina y la diversidad de lenguajes teatrales de la provincia. Entre todos los proyectos presentados se realizará una preselección de hasta 12 obras que integrarán la programación oficial del festival.

Podrán inscribirse uno o más espectáculos por elenco, siempre que se adapten a las condiciones técnicas de las salas municipales y que el 60% de sus integrantes acredite al menos dos años de residencia en Mendoza y una trayectoria profesional mínima de tres años en el ámbito teatral de la provincia.

Inscripciones y documentación

Las inscripciones deberán realizarse de manera online, completando este formulario, que estará habilitado desde el miércoles 29 de julio a las 8 hasta el lunes 3 de agosto a las 13. Los elencos deberán presentar una ficha de inscripción con la información artística y técnica del espectáculo, la autorización o registro correspondiente de Argentores, antecedentes periodísticos y documentación que certifique la trayectoria requerida.

También deberán adjuntar tres fotografías en alta definición para difusión y un enlace con el registro audiovisual completo de la obra.

Con el objetivo de acompañar el proceso de inscripción, la organización ofrecerá una jornada presencial de consultas y asesoramiento el lunes 27 de julio, de 10 a 13, en el séptimo piso de la Municipalidad de Mendoza (9 de Julio 500).

Selección, premios y apoyo a los elencos

La evaluación de los proyectos estará a cargo de un jurado integrado por representantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, la Asociación Argentina de Actores y Actrices –delegación Mendoza– y la Ciudad de Mendoza.

Durante la ceremonia de clausura, prevista para el domingo 6 de septiembre, se entregarán los premios en categorías como Mejor Obra, Dirección, Texto Mendocino o Adaptación, Interpretación Protagónica, Interpretación de Reparto, Escenografía, Producción, Vestuario, Diseño Lumínico, Diseño Sonoro y Revelación, además de menciones especiales y reconocimientos a la trayectoria artística.

Como incentivo a la producción independiente, cada uno de los elencos seleccionados recibirá un caché de $390.000, mientras que el 100% de la recaudación de taquilla de cada función será destinado a las compañías participantes.