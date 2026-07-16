Connie Ballarini dará dos shows en el teatro Mendoza la próxima semana: dónde comprar las entradas

El teatro Mendoza recibirá el humor imbatible de Connie Ballarini el 24 y el 25 de julio. Dónde comprar las entradas.

La comediante, actriz y creadora de contenidos Connie Ballarini regresará a nuestra provincia con dos presentaciones en el Teatro Mendoza. Los espectáculos serán el viernes 24 de julio, a las 21, y el sábado 25 de julio, a las 20, en la sala de calle San Juan. Entradas disponibles en EntradaWeb.

Ballarini se consolidó como una de las referentes del stand up argentino gracias a un estilo que combina monólogos filosos, improvisación e interacción permanente con el público. Su espectáculo está en constante evolución y se nutre de las experiencias cotidianas y de las respuestas espontáneas de los espectadores, convirtiendo cada función en una experiencia diferente.

El fenómeno de Connie Ballarini Además de su carrera sobre los escenarios, la artista desarrolló una fuerte presencia en las redes sociales. En los últimos meses lanzó un canal de difusión en Instagram y bautizó a su comunidad de seguidores como los "Culuders", un guiño humorístico a uno de sus chistes más conocidos.

Su trayectoria incluye tres especiales para "Comedy Central", emitidos también por Telefe, además de participaciones en programas como "La culpa es de Colón", "Edición Mujeres" y "Drunk History". En 2022 celebró el éxito de "Las Chicas de la Culpa" con tres funciones agotadas en el Teatro Gran Rex.

El fenómeno Ballarini también trascendió las fronteras argentinas. Su humor llegó a escenarios de ciudades como Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Santiago de Chile, Caracas y Montevideo, donde logró convocar a un público cada vez más amplio.