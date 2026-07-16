Cómo será el spin off de The Big Bang Theory: Los Andes habló con dos de sus actores

Siete años después del final de "The Big Bang Theory", llega a HBO Max “Stuart Fails to Save the Universe”, un spin-off que pone en el centro de la historia a Stuart Bloom (Kevin Sussman), el recordado vendedor de cómics de Pasadena que deberá convertirse en el inesperado responsable de salvar el universo. Brian Posehn y John Ross Bowie, quienes interpretan a Bert Kibbler y Barry Kripke , respectivamente, hablaron con Los Andes sobre esta nueva aventura conectada con la serie original , pero con una identidad propia.

En esta historia, que estrenará episodios semanales a partir del 23 de julio, Stuart será el encargado de reparar un desastre cuántico que rompió el multiverso. Falto de suerte y con una misión para la que nadie lo preparó, reunirá al mejor equipo de “outcasts”: Bert, el geólogo que Sheldon insistía en que no era un verdadero científico, y Barry, el físico que estudia la teoría de cuerdas. Junto a ellos y su novia Denise (Lauren Lapkus), intentará salvar el universo, o fallar en el intento, mientras mantiene el humor y el espíritu de la producción matriz.

“ Va a ser muy interesante ver cómo reacciona la gente al hecho de que estos personajes, que, admitidamente, eran secundarios en la serie original, pasen no solo a ocupar el rol protagónico , sino también a caer en picada a través del espacio y el tiempo”, aclara John. Y su compañero de elenco, acorde al título de la historia, suma: “Intentando salvar el universo... y fracasando todas las semanas”.

El último episodio de “The Big Bang Theory” se estrenó en 2019 , por lo que los actores habían perdido contacto con sus personajes, un desafío que retomaron en septiembre del año pasado, cuando se grabó la serie. Para John implicó, entre otras complejidades, recuperar los problemas de habla que tiene Barry, quien sufre de rotacismo al pronunciar las letras "r", "l" y "w".

“No fue simplemente volver a interpretarlos. Esta vez se trataba de hacer mucho más con estos personajes, así que para mí se sintió como un trabajo completamente nuevo. Tuve que recuperar el defecto del habla y también las actitudes bastante cuestionables de Kripke. Pero una vez que superé esa primera barrera, se sintió como empezar de cero. Y no solo eso, cada semana parecía una serie distinta, porque estamos en un universo diferente en cada episodio”, explica John.

El póster de "Stuart Fails to Save the Universe". gentileza

Bert Kibbler, el corazón de “Stuart fails to save the universe”

Al igual que su personaje, un hombre de pocas palabras, pero de gran corazón y dulzura, Brian se acopla a las respuestas de su compañero de elenco para asegurar que fue una experiencia completamente diferente a la que vivió con la serie matriz.

“Bert logra sacar algo de Barry. No diría que lo vuelve una persona amable, no iría tan lejos, pero sí creo que suaviza un poco a Kripke”, analiza John, quien, ante la sencillez de su compañero, añade que el personaje del geólogo es el verdadero corazón de la serie: “Es un tipo muy dulce y vulnerable”.

Alejados de las que consideran sus funciones usuales en la producción que les dio vida —“aparecer, molestar a Sheldon y Leonard e irse”—, en esta entrega ser el motor de la historia, tener deseos, necesidades y un personaje completamente desarrollado fue emocionante y divertido para ambos.

En orden Stuart Bloom (Kevin Sussman), Denise (Lauren Lapkus), Barry Kripke (John Ross Bowie) y Bert Kibbler (Brian Posehn) gentileza

Entre los desafíos que se encontraron estuvieron las destrezas técnicas que implicaba saltar entre universos con realidades disparatadas: desde sobrevivir a un mundo postapocalíptico y convivir en otro con magia y demonios gigantes; hasta inmiscuirse en tramas de películas y los cómics que tanto disfrutaban leer.

Para Bert, el multiverso de DC fue como dejar a un niño en una juguetería. Autodefinido como amante de los cómics desde que aprendió a leer, asegura: “Estar en un mundo donde vive Batman fue una locura. Estar en Ciudad Gótica fue genial y muy nerd. Habían puesto un montón de pequeños easter eggs en los carteles alrededor del set y yo iba señalándolos, diciendo: ‘Ese es este personaje’”, admite.

Ambos tuvieron que filmar varias escenas suspendidos con arneses a unos siete metros de altura, una experiencia que repitieron en varias tomas y que John Ross Bowie (Kripke) describió como intensa. Además, el actor debió recurrir por primera vez a la tecnología de motion capture para dar vida a una de las sorprendentes transformaciones que atraviesa su personaje a lo largo de la serie.

En orden Stuart Bloom (Kevin Sussman), Denise (Lauren Lapkus), Barry Kripke (John Ross Bowie) y Bert Kibbler (Brian Posehn) gentileza

“Desde muy temprano decidieron que, como Kripke es tan insoportable, él tenía que sufrir más que todos”, analiza entre risas. En contraposición, para John lo más divertido, y que se ve en el tráiler, es cuando se convirtió en el dictador de la devastada Pasadena, con uniforme y todo, una experiencia completamente nueva para el actor.

“La manera en que la filmaron, con la cámara acercándose desde un ángulo bajo, me sentí como un villano de James Bond. Eso fue muy emocionante. En cuanto a la inspiración, probamos varios vestuarios para el Líder Supremo Kripke y terminamos eligiendo un color que entre nosotros llamábamos ‘azul Gadafi’ (en referencia al jefe militar libio). A veces simplemente te sentás y dejás que el vestuario haga el trabajo”, reconoce.

Con la esencia cómica de "The Big Bang Theory", la serie pone patas arriba el universo de Pasadena con una sucesión de aventuras cargadas de referencias y sorpresas. Y pensar que todo comenzó con una pequeña, o quizá enorme, explosión de ideas de su creador Chuck Lorre.