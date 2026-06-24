Así es el nuevo spin-off de "The Big Bang Theory": el tráiler oficial lanzado por HBO Max

Después del éxito de las precuelas centradas en Sheldon Cooper y en la familia de Georgie, HBO Max presentó el primer adelanto oficial de una nueva serie con uno de los personajes de “The Big Bang Theory” . La nueva entrega promete llevar la franquicia a un terreno completamente distinto y se estrena en menos de un mes.

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"Stuart Fails to Save the Universe" es el nuevo spin-off que tendrá como protagonista a Stuart Bloom, el dueño de la icónica tienda de cómics frecuentada por Sheldon, Leonard, Howard y Raj.

Los creadores Chuck Lorre y Bill Prady trabajan junto al guionista Zak Penn, reconocido por participar en franquicias como "Ready Player One", "The Avengers" y "Free Guy" , una incorporación que refuerza el enfoque fantástico de la nueva serie.

El elenco completo de "Stuart Fails to Save the Universe", el nuevo spin off de "The Big Bang Theory".

El elenco completo de "Stuart Fails to Save the Universe", el nuevo spin off de "The Big Bang Theory".

A diferencia de las anteriores producciones derivadas de “The Big Bang Theory” , esta nueva apuesta estará enfocada en la ciencia ficción, viajes entre dimensiones y referencias a la cultura geek.

Según revela el tráiler oficial, todo comienza cuando Stuart provoca accidentalmente un desastre al manipular una tecnología desarrollada por Sheldon y sus amigos . El incidente desencadena una ruptura de la realidad que amenaza con alterar múltiples universos.

Embed - Stuart Fails to Save the Universe | Official Trailer | HBO Max

Ante el caos, Stuart deberá embarcarse en una misión para reparar los daños mientras atraviesa diferentes líneas temporales y versiones alternativas de los personajes que los fans conocen desde hace años.

Quiénes acompañan a Stuart en la nueva serie de The Big Bang Theory

Kevin Sussman vuelve a interpretar a Stuart Bloom, uno de los personajes secundarios más queridos de la serie original.

El elenco completo de "Stuart Fails to Save the Universe", el nuevo spin off de "The Big Bang Theory". El elenco completo de "Stuart Fails to Save the Universe", el nuevo spin off de "The Big Bang Theory". gentileza

Junto a él estarán: Lauren Lapkus como Denise, Brian Posehn como Bert Kibbler, el doctor en geología al que Sheldon menosprecia; y John Ross Bowie como Barry Kripke.

Cuándo se estrena “Stuart Fails to Save the Universe”

HBO Max confirmó que el spin-off llegará a la plataforma el 23 de julio de 2026.