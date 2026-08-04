4 de agosto de 2026 - 14:13

El nuevo documental que llega hoy a HBO Max y revela cómo se ejerce el poder en la política moderna

La producción dura poco más de una hora y media y sigue a una líder neozelandesa en algunas de las peores crisis de su país.

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El nuevo documental que llega hoy a HBO Max y revela cómo se ejerce el poder en la política moderna

 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este martes, HBO Max incorpora un documental que pone el foco en una de las líderes más influyentes de los últimos años. Con acceso a material íntimo y detrás de escena del gobierno, la película promete mostrar cómo se toman decisiones en medio de crisis que impactan a todo un país.

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Cómo es "Primera ministra", el nuevo documental de HBO Max

Se llama “Primera ministra” (Prime Minister) y tiene una duración de 1 hora y 46 minutos. La producción está centrada en el mandato de Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda, y recorre los momentos más difíciles de su gestión, desde el atentado de Christchurch hasta la pandemia de COVID-19.

Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda, protagonista del documental de HBO Max.

Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda, protagonista del documental de HBO Max.

Dirigido por Michelle Walshe y Lindsay Utz, el film combina imágenes de archivo, testimonios y grabaciones personales inéditas. Uno de los elementos más destacados es la inclusión de videos caseros registrados por Clarke Gayford, pareja de Ardern, además de fragmentos de sus diarios políticos, lo que aporta una mirada mucho más íntima que la de un documental tradicional.

Un recorrido por el liderazgo político

La película no se limita a repasar hechos históricos. También explora el estilo de liderazgo de Ardern, caracterizado por una comunicación directa, empatía pública y una fuerte defensa del bienestar colectivo. Esa combinación la convirtió en una figura seguida de cerca por dirigentes y analistas políticos de todo el mundo.

El documental muestra cómo la exmandataria enfrentó situaciones de enorme presión internacional y doméstica, y plantea una pregunta central: ¿es posible ejercer el poder desde un modelo menos confrontativo y más humano? A partir de esa idea, la producción analiza el impacto de sus decisiones y la manera en que desafió los esquemas tradicionales del liderazgo político.

Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, protagonista del documental de HBO Max.

Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, protagonista del documental de HBO Max.

“Primera ministra” tuvo su estreno mundial en el Sundance Film Festival, donde recibió el Premio del Público en la categoría World Cinema Documentary, un reconocimiento que impulsó el interés internacional por la película antes de su llegada al streaming.

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