El atrapante documental de Netflix sobre una mujer que es encarcelada por un plan macabro de su exnovio

Llegó a Netflix un documental que reconstruye el caso de una mujer que pasó casi tres meses en prisión por un delito que no cometió. Todo ocurrió después de que su exnovio y la nueva esposa de él organizaran una compleja maniobra de manipulación digital para incriminarla.

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“Una tóxica historia de amor” es un documental, de poco más de una hora y media , que muestra cómo Michelle Hadley terminó arrestada en 2016 tras ser acusada de acosar y amenazar a su expareja, el alguacil federal Ian Diaz, y a la nueva pareja de este, Angela Connell.

La directora Alexandra Lacey construye el relato como un thriller psicológico, pero cada detalle está respaldado por documentos oficiales.

Según la investigación, todo comenzó cuando Ian y Angela denunciaron ante la policía de Anaheim que recibían correos electrónicos intimidatorios enviados desde una cuenta falsa llamada “Lilith is Truth”. También aseguraron que Hadley publicaba anuncios sexuales fraudulentos en Craigslist y alentaba a terceros a presentarse en su domicilio para cometer fantasías de violación.

La acusación parecía sólida y la fiscalía avanzó rápidamente. Michelle Hadley fue detenida y permaneció 88 días encarcelada, mientras el caso ocupaba titulares en Estados Unidos. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los especialistas en informática forense analizaron las direcciones IP de los mensajes.

Los peritos descubrieron que los correos y publicaciones no provenían de Hadley, sino del propio departamento donde vivían Ian Diaz y Angela Connell, además de otra conexión vinculada a la familia de Connell en Arizona. Esa evidencia permitió desmontar la acusación y dejó al descubierto una operación cuidadosamente planificada.

Una relación tóxica desde sus inicios

El documental también profundiza en la relación previa entre Hadley y Diaz. La mujer relata que él controlaba sus movimientos, instalaba cámaras de vigilancia y ejercía conductas manipuladoras durante la convivencia.

Según la investigación, el objetivo no era solo vengarse de ella, sino presionarla para que renunciara a derechos sobre un condominio compartido en Anaheim.

“Una tóxica historia de amor”, el polémico documental de Netflix. gentileza

Qué sucedió con el exnovio y la esposa

Tras la exoneración de Hadley en enero de 2017, la justicia continuó investigando a los responsables. Angela Connell se declaró culpable de varios cargos y recibió una condena de cinco años de prisión. Ian Diaz, en cambio, enfrentó una causa federal más amplia por perjurio, obstrucción de la justicia y ciberacoso.

En 2023 él fue condenado a diez años y un mes de prisión, una sentencia que transformó el caso en uno de los ejemplos más impactantes de manipulación digital y abuso de poder en Estados Unidos. Sus intentos de revertir la condena fueron rechazados posteriormente por la justicia federal.