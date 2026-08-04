El periodista trasandino José Antonio Neme renovó sus cuestionamientos a aquellos habitantes de Chile que guardan resentimiento con Argentina y recordó que muchos chilenos se ven beneficiados por derechos como la educación universitaria y la salud gratuita, algo que no existe en el vecino país.

El conductor del matinal "Mucho gusto" (Mega) se hizo viral al referirse este lunes al reciente DNU de Javier Milei que habilita expulsiones de extranjeros que inciten al odio contra los argentinos . Entonces, abordó con críticas el sentimiento "antiargentino" de muchos chilenos.

"Una cosa es que tú digas que la FIFA jugó a favor de Argentina (por el Mundial), uno puede decir que está bien, que probablemente deberían haber perdido con Egipto, todas las sospechas del VAR, está bien, a todo eso le doy check; que de repente son fanfarrones también, ¿quién no es fanfarrón? Nosotros también somos fanfarrones muchas veces, lo que pasa es que nosotros lo hacemos en menos decibeles nomás. Pero quien esté libre, que tire la primera piedra", dijo Neme .

"Pero no me van a decir a mí que los chilenos van a Argentina y los tratan con una conducta racista en la calle o que no tienen posibilidades de nada. Eso no es real. Entonces, es una discusión absolutamente insensata" , aseguró el conductor.

"Lo único que te puedo decir es que es una estupidez en todo sentido. Están todos equivocados, porque no pueden llamar racistas, menos nosotros, a un país donde muchos de nosotros van a estudiar gratis, van a especializarse gratis, van a atenderse gratis en los hospitales y universidades que han financiado los argentinos con sus impuestos. Entonces, no sean frescos de cierta parte", lanzó.

Neme defendió a la Argentina: "No pueden llamar racista a un país donde los chilenos van a estudiar gratis" MEGA

Con énfasis en la "hermandad" de los pueblos, el periodista chileno llamó a mostrarse orgullo de cada país, sin pensar que uno es superior a otro.

"A uno lo miran en menos cuando uno se mira en menos. Si uno anda con la frente en alto por la vida y orgulloso del país del que viene, a uno no tienen por qué mirarlo en menos. Yo soy chileno y a mí nadie me mira en menos", reflexionó.

Neme afirmó: "A usted lo mirarán en menos si anda de derrotista por la vida. Yo soy chileno, ando con el pasaporte chileno y llego orgulloso a todos los aeropuertos, y respeto la ley donde voy y me muevo con cierta soltura y punto".

"Los argentinos son un país hermano, compartimos con ellos una larga historia común, una larga frontera, y tienen algunas cosas, algunos son medio sangrones a veces, y ya está, y lo administramos bien. Pero que son racistas, el peor país del mundo, que ojalá se vuelvan a hundir y todas esas barbaridades, son estupideces", expresó el animador de "Mucho gusto".