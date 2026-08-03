Paso a Chile, cerrado hace 20 días: advierten que seguirán las nevadas hasta el próximo fin de semana

El temporal de nieve que afecta a la cordillera mendocina desde mediados de julio está lejos de terminar al cumplir 20 días consecutivos con el paso internacional Cristo Redentor cerrado . Los pronósticos indican que las nevadas continuarán, con distintos niveles de intensidad, al menos hasta el sábado 8 de agosto.

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Pese al panorama adverso, los modelos meteorológicos anticipan una ventana de buen tiempo entre el martes 4 y el miércoles 5 de agosto, período que será aprovechado por los equipos de Vialidad Nacional para avanzar con las tareas de despeje sobre la Ruta Nacional 7.

Sin embargo, desde Gendarmería Nacional advierten que el ingreso de un nuevo sistema frontal volverá a complicar las condiciones en la alta montaña antes del próximo fin de semana, por lo que la reapertura del corredor internacional aún no tiene una fecha confirmada.

El prolongado cierre del principal paso terrestre entre Argentina y Chile sigue generando serias complicaciones para el transporte de cargas.

Actualmente se estima que unos 1.800 camiones permanecen varados en distintos puntos de Mendoza (en Uspallata y la estación de servicio de San Martín, principalmente), a la espera de que mejoren las condiciones para cruzar la cordillera.

Alrededor de 200 camiones esperan la apertura del Paso Cristo Redentor en la estación de servicio Eloy Guerrero (San Martín) Soledad Gonzalez

Ante la falta de certezas sobre la reapertura, numerosas empresas de transporte comenzaron a desviar sus recorridos hacia el sur del país para intentar ingresar a Chile por los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado, ambos en la provincia de Neuquén.

La alternativa permite continuar con los viajes internacionales, aunque implica recorridos mucho más largos y demoras que pueden extenderse hasta cuatro días antes de completar el cruce.

Más de 300 personas evacuadas por el temporal

Además, las intensas nevadas también obligaron a desplegar numerosos operativos de asistencia durante las últimas semanas.

Uno de los episodios más complejos ocurrió el sábado pasado, cuando un fuerte viento blanco y las abundantes precipitaciones redujeron drásticamente la visibilidad en la zona de Puente del Inca.

En ese contexto, fuerzas de seguridad evacuaron a más de 200 visitantes, trasladándolos hasta Penitentes para resguardar su seguridad en medio del temporal.

Más de 300 personas ya fueron evacuadas en las localidades de Alta Montaña Gentileza

Desde que comenzó este fenómeno climático, más de 300 personas fueron evacuadas de distintas localidades cordilleranas, principalmente de Las Cuevas, Puente del Inca, Penitentes, Horcones, Punta de Vacas y el parque de nieve Los Puquios.

Las máquinas de Vialidad Nacional trabajan todos los días para retirar la enorme cantidad de nieve acumulada sobre la Ruta Nacional 7 e intentar mantener abierta, al menos, una brecha sanitaria que permita el acceso de los equipos de emergencia cuando las condiciones lo requieren.