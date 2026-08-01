Evacuaron a 200 turistas en Puente del Inca por el ingreso de un temporal de nevadas

Las autoridades ordenaron el descenso preventivo hacia la zona de Penitentes ante la llegada de un fuerte viento blanco y nevadas intensas.

Debido a las severas condiciones climáticas que afectan actualmente a la zona de cordillera en la provincia de Mendoza, en las últimas horas de este sábado se activó un protocolo de emergencia en el sector de Puente del Inca, donde unos 200 turistas fueron evacuados.

Todo comenzó alrededor del mediodía, cuando los turistas se encontraban en el lugar disfrutando de la nieve y ante un sorpresivo ingreso de un temporal con precipitaciones níveas y la presencia de viento blanco, fueron trasladados hacia la zona de Penitentes.

El operativo, fue coordinado entre los servicios de emergencia y efectivos de Gendarmería, con la decisión de trasladar a las personas hacia Penitentes, con el fin primordial de garantizar la seguridad de los turistas ante la peligrosidad del clima en la alta montaña.

El temporal viene desde hace varias semanas y para este sábado había sido anticipado por el pronóstico del tiempo la probabilidad de nevadas durante la tarde en la zona de alta montaña.