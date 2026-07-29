Dubai llegó a un punto inesperado: ofrece hasta 700 euros para atraer turistas tras la caída del 50% en sus ingresos

La metrópoli de Dubai ha pasado de registrar récords históricos a pagar por recibir visitantes. Tras los bombardeos que afectaron infraestructuras críticas y complejos hoteleros de lujo, el gobierno lanzó un programa que entrega incentivos de hasta 700 euros a residentes que convenzan a familiares o amigos de visitar la ciudad antes de octubre.
El panorama actual dista del escenario de 2025, cuando el emirato recibió a casi 20 millones de visitantes internacionales. Tras el inicio del conflicto bélico en la región, la cantidad de aerolíneas que operan vuelos hacia la ciudad se redujo drásticamente a la mitad y los ingresos generales en el sector hotelero retrocedieron más de un 50% interanual.
El impacto de los proyectiles en la infraestructura de lujo
La crisis de imagen se profundizó a finales de febrero. En respuesta directa a ataques previos de Estados Unidos e Israel contra Irán, proyectiles iraníes alcanzaron instalaciones petroleras estratégicas, el aeropuerto internacional y diversos hoteles de alta categoría en territorio emiratí. Estos incidentes bélicos forzaron cambios estructurales inmediatos en la oferta turística de la ciudad.
Uno de los símbolos más reconocibles de Dubai, el hotel Burj Al Arab, con su característica forma de vela, cerró sus puertas por un periodo proyectado de 18 meses. Aunque la gerencia atribuye oficialmente el cese de actividades a una fase de renovación planificada, otros establecimientos del sector han optado por reducir sus tarifas habituales hasta un 45% para intentar mantener niveles de ocupación mínimos.
Requisitos y alcance de los bonos estatales
El nuevo programa de captación gubernamental, denominado "Bring friends and family", funciona a través de la plataforma digital específica "A Dubai invite". Los residentes locales pueden nominar a sus contactos personales, quienes deben ingresar al país con un visado de turista válido y llegar a la ciudad antes del 31 de octubre para que el beneficio económico se haga efectivo.
El incentivo consiste en un paquete de servicios y beneficios valorado en 700 euros por cada visitante. Este monto incluye estancias garantizadas en hoteles participantes, descuentos en la red de restaurantes locales y entradas gratuitas para las principales atracciones y lugares de interés de la ciudad. Cada residente tiene permitido solicitar un máximo de tres paquetes para sus invitados.
En las primeras 48 horas tras el anuncio oficial del programa, el gobierno registró más de 10.000 solicitudes de residentes interesados en participar en la iniciativa. Los beneficiarios podrán canjear estos bonos y descuentos hasta el mes de diciembre, mientras la administración central intenta reconstruir el flujo de pasajeros habitual que existía previo a las hostilidades.