29 de julio de 2026 - 09:40

Dubai llegó a un punto inesperado: ofrece hasta 700 euros para atraer turistas tras la caída del 50% en sus ingresos

Los ataques con misiles iraníes contra el aeropuerto y complejos hoteleros provocaron una caída del 50% en los ingresos y el cierre temporal del Burdsch al-Arab.

Dubai intenta atraer turistas nuevamente a través de esta propuesta.&nbsp;

Dubai intenta atraer turistas nuevamente a través de esta propuesta. 

Foto:

Por Cristian Reta

La metrópoli de Dubai ha pasado de registrar récords históricos a pagar por recibir visitantes. Tras los bombardeos que afectaron infraestructuras críticas y complejos hoteleros de lujo, el gobierno lanzó un programa que entrega incentivos de hasta 700 euros a residentes que convenzan a familiares o amigos de visitar la ciudad antes de octubre.

Leé además

construyeron casas en cinco dias con ladrillos que encastran como lego y estan hechos con plastico reciclado

Construyeron casas en cinco días con ladrillos que encastran como Lego y están hechos con plástico reciclado

Por Andrés Aguilera
zaira nara mostro su nuevo jardin: sin cesped, de bajo mantenimiento y con inspiracion colonial

Zaira Nara mostró su nuevo jardín: sin césped, de bajo mantenimiento y con inspiración colonial

Por Redacción Espectáculos

El panorama actual dista del escenario de 2025, cuando el emirato recibió a casi 20 millones de visitantes internacionales. Tras el inicio del conflicto bélico en la región, la cantidad de aerolíneas que operan vuelos hacia la ciudad se redujo drásticamente a la mitad y los ingresos generales en el sector hotelero retrocedieron más de un 50% interanual.

El impacto de los proyectiles en la infraestructura de lujo

La crisis de imagen se profundizó a finales de febrero. En respuesta directa a ataques previos de Estados Unidos e Israel contra Irán, proyectiles iraníes alcanzaron instalaciones petroleras estratégicas, el aeropuerto internacional y diversos hoteles de alta categoría en territorio emiratí. Estos incidentes bélicos forzaron cambios estructurales inmediatos en la oferta turística de la ciudad.

Uno de los símbolos más reconocibles de Dubai, el hotel Burj Al Arab, con su característica forma de vela, cerró sus puertas por un periodo proyectado de 18 meses. Aunque la gerencia atribuye oficialmente el cese de actividades a una fase de renovación planificada, otros establecimientos del sector han optado por reducir sus tarifas habituales hasta un 45% para intentar mantener niveles de ocupación mínimos.

Requisitos y alcance de los bonos estatales

El nuevo programa de captación gubernamental, denominado "Bring friends and family", funciona a través de la plataforma digital específica "A Dubai invite". Los residentes locales pueden nominar a sus contactos personales, quienes deben ingresar al país con un visado de turista válido y llegar a la ciudad antes del 31 de octubre para que el beneficio económico se haga efectivo.

El incentivo consiste en un paquete de servicios y beneficios valorado en 700 euros por cada visitante. Este monto incluye estancias garantizadas en hoteles participantes, descuentos en la red de restaurantes locales y entradas gratuitas para las principales atracciones y lugares de interés de la ciudad. Cada residente tiene permitido solicitar un máximo de tres paquetes para sus invitados.

En las primeras 48 horas tras el anuncio oficial del programa, el gobierno registró más de 10.000 solicitudes de residentes interesados en participar en la iniciativa. Los beneficiarios podrán canjear estos bonos y descuentos hasta el mes de diciembre, mientras la administración central intenta reconstruir el flujo de pasajeros habitual que existía previo a las hostilidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Puré de papas: con este truco, podés hacer la diferencia la próxima vez que lo prepares. 

Los chefs franceses coinciden: "Para lograr un puré de papa más cremoso y lleno de sabor, el secreto es agregar ajo confitado"

Por Daniela Leiva
Concepto de la camiseta retro de Boca creado por Sur Art Design.

Boca lanzó una línea retro inspirada en 1994: la camiseta ya se vende en Dubai y aún no llegó a Argentina

En Michigan, Kristopher Karolkiewicz asesinó a su esposa Amanda Mandy Karolkiewicz y a sus seis hijos. Prendió fuego el hogar y luego se suicidó.

Mató a tiros a su esposa y a sus seis hijos antes de incendiar la casa y suicidarse

Por Redacción Mundo
Daños en un centro comercial tras el terremoto de 7,1 en Japón

Terremoto en Japón: 18 muertos y más de 200 heridos, mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes

Por Redacción Mundo