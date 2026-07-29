Mató a tiros a su esposa y a sus seis hijos antes de incendiar la casa y suicidarse

Una tragedia sacudió al estado de Michigan, en Estados Unidos , donde una familia integrada por ocho personas fue hallada sin vida dentro de su vivienda tras un incendio. Las autoridades concluyeron de manera preliminar que se trató de u n asesinato seguido de suicidio, luego de determinar que el padre de familia habría matado a su esposa y a sus seis hijos antes de prender fuego la casa y quitarse la vida.

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El hecho ocurrió en Grand Haven Township y comenzó a investigarse el viernes 24 de julio, cuando los equipos de emergencia acudieron a una casa envuelta en llamas. Una vez controlado el incendio, encontraron los cuerpos de los ocho integrantes de la familia.

Según People, los fallecidos fueron identificados como Amanda "Mandy" Karolkiewicz , de 39 años; su esposo, Kristopher Karolkiewicz, de 47; y los seis hijos de la pareja: un adolescente de 15 años, otro de 12, un niño de 11, dos hermanas gemelas de 11 años y un pequeño de 5 años.

En una actualización oficial difundida días después, la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa informó que las autopsias permitieron establecer que Amanda y los seis niños murieron como consecuencia de heridas de bala.

Tragedia en Michigan: Kristopher Karolkiewicz, el asesino, y su esposa Amanda "Mandy" Karolkiewicz

Los investigadores creen que Kristopher Karolkiewicz asesinó primero a su familia, luego provocó varios focos de incendio dentro de la vivienda y finalmente se suicidó con la misma arma.

Por el momento, el motivo del crimen continúa bajo investigación y las autoridades trabajan para reconstruir las horas previas a la tragedia.

De acuerdo a la cadena local WOOD TV, el capitán Jacob Sparks, uno de los responsables de la investigación, explicó que hasta ahora no encontraron una carta o mensaje que permitiera conocer las razones del ataque.

La casa del horror en Michingan: Kristopher Karolkiewicz asesinó a su esposa Amanda "Mandy" Karolkiewicz y a sus seis hijos. Prendió fuego el hogar y luego se suicidó. Captura TV

"No encontramos ninguna nota", señaló durante una conferencia de prensa, aunque aclaró que los detectives reunieron una importante cantidad de documentación que ahora será analizada.

"Esta es una tragedia indescriptible que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Pero haremos todo lo posible por encontrar respuestas y honrar la memoria de las víctimas", afirmó el funcionario.

Sparks también indicó que la investigación demandará tiempo debido a la complejidad del caso.

"Estamos intentando obtener respuestas para todas las personas que conocían y se preocupaban por esta familia. Y la única manera de hacerlo es mediante una investigación completa, justa, exhaustiva y detallada", sostuvo.

Los investigadores creen que la secuencia del crimen comenzó durante la noche anterior al hallazgo de los cuerpos y se prolongó hasta la madrugada.

El perfil del asesino de Michigan y lo que se sabe

Kristopher Karolkiewicz, el asesino, se desempeñó hasta principios de este mes como vicepresidente de Ventas y Marketing de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA por sus siglas en inglés), donde trabajaba de manera remota en una división dedicada a programas de capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

La organización confirmó que su vínculo laboral había finalizado recientemente, aunque evitó brindar mayores precisiones al señalar que no realiza comentarios sobre asuntos relacionados con su personal.

Por su parte, Amanda Karolkiewicz era docente y muy apreciada dentro de la comunidad educativa.

El distrito escolar donde trabajaba publicó un mensaje de despedida en el que destacó su compromiso con los alumnos y su calidad humana.

Según expresaron desde la institución, Mandy se caracterizaba por acompañar especialmente a los estudiantes que atravesaban momentos difíciles, siempre con empatía, paciencia y afecto.