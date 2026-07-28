Impactante rescate: un joven de 16 años salvó a un niño del mar y Trump afirmó que lo condecorará

Un joven de apenas 16 años será distinguido por el presidente Donald Trump tras vivir un rescate que conmocionó en las redes sociales . El adolescente logró salvar a un niño -casi inconsciente- que era arrastrado por las fuertes olas en una playa de California. La escena quedó registrada en video.

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El episodio desesperante, según se ve en las imágenes, ocurrió el fin de semana en la playa Seabright. Tras el rescate, el mandatario estadounidense afirmó que invitará al joven y a su familia a la Casa Blanca para entregarle una Alta Condecoración Civil , e incluso evalúa convocar también al niño que fue salvado.

El video muestra al adolescente sosteniendo al menor mientras ambos eran golpeados por el oleaje. Con la ayuda de otro socorrista, consiguió mantenerlo a flote hasta llevarlo finalmente a un lugar seguro.

“Vamos a traer a este joven héroe, y a su familia, a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una Alta Condecoración Civil. ¡Muy valiente, se lo merece!” , escribió Trump en redes.

Una vez en tierra, el niño fue asistido por personal médico y luego quedó al cuidado de sus padres. En medio de la desesperación, varias personas intentaron colaborar, pero la fuerza del mar les impidió acercarse y fueron tiradas por las olas.

We’re going to bring this heroic young man, and his family, into the White House with, perhaps, the boy he saved, to give him a High Civilian Honor. Very brave, he deserves it! President DONALD J. TRUMP https://t.co/dGL15o1tIv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2026

El servicio de guardavidas agradeció, pero “alertó” por los riesgo

Desde el servicio de guardavidas publicaron un comunicado, con un llamado de atención. Si bien comprendieron que la intención es ayudar, “meterse sin preparación puede poner en riesgo a más personas”. Por eso recomendaron alertar de inmediato a personal capacitado ante una emergencia.

“Durante el fin de semana hemos realizado 34 rescates de bañistas que subestimaron el peligro que representan estas olas. Las condiciones cambian rápidamente y lo que parece normal puede ser mortal”, agregaron.

La oficial de Seguridad Marítima de Santa Cruz señaló que la forma más efectiva de colaborar es permitir que actúen los rescatistas entrenados, quienes cuentan con los recursos y la experiencia necesarios para este tipo de situaciones.

Ante esto, los socorristas instaron a los bañistas a conocer sus límites antes de entrar en el agua.