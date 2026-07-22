22 de julio de 2026 - 10:31

Atrapados en su camioneta a -22°C en la nieve: la dramática noche de una pareja

José Bilbao y Noelia Siares quedaron varados cuando la camioneta en la que viajaban se encajó por la intensa acumulación de nieve. Tras un operativo conjunto de la Policía, Gendarmería y Vialidad Provincial, ambos fueron encontrados en buen estado de salud.

Rescataron a una pareja que sobrevivió más de 24 horas atrapada a -22°C en la nieve de Santa Cruz

Rescataron a una pareja que sobrevivió más de 24 horas atrapada a -22°C en la nieve de Santa Cruz

Foto:

Policía Santa Cruz
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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una pareja fue rescatada con vida tras permanecer más de 24 horas atrapada en medio de un intenso temporal de nieve y temperaturas de hasta -22°C en la zona de Cerro Piedra, en la provincia de Santa Cruz.

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Los protagonistas, José Bilbao y Noelia Siares, viven en un establecimiento rural y el sábado por la noche decidieron viajar hacia el pueblo para abastecerse de alimentos y forraje para los animales, ante las fuertes nevadas registradas en los últimos días. Sin embargo, durante el trayecto, la camioneta en la que se desplazaban quedó inmovilizada por la gran cantidad de nieve acumulada.

Sin posibilidad de continuar el viaje ni de regresar, ambos permanecieron refugiados dentro del vehículo mientras soportaban las extremas condiciones climáticas.

La situación pudo ser reportada recién 24 horas después, cuando lograron establecer contacto con las autoridades mediante un sistema de comunicación satelital, lo que permitió activar un amplio operativo de rescate.

Durante la madrugada del lunes, efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, personal del Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y equipos de Vialidad Provincial llegaron hasta el lugar indicado para iniciar las tareas de búsqueda y asistencia.

Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron llegar hasta la camioneta y confirmaron que la pareja se encontraba en buen estado de salud.

Luego del rescate, José Bilbao relató la difícil experiencia que atravesaron. "La nieve nos ganó de mano y nos agarró con pocas provisiones", contó en declaraciones a Radio LU12 AM680.

Ya a salvo en su hogar, el hombre expresó su agradecimiento a quienes participaron del operativo.

"Ahora que pasó todo y estamos en casa es como que al cuerpo le cuesta reponerse. Estoy agradecido con todos porque hubo mucha predisposición y mucho equipamiento. Por suerte salió todo bien", concluyó.

El exitoso operativo evitó una tragedia en una de las zonas más afectadas por el intenso temporal que azota el sur del país, donde las bajas temperaturas y la acumulación de nieve complican la circulación y ponen en riesgo a quienes transitan por caminos rurales.

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