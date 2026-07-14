Rescate extremo en Rumania: retiran 115 gatos de un departamento donde vivían hacinados durante años

El hacinamiento duró años debido a la falta de castración, lo que provocó una crisis de salud animal que requirió un operativo policial coordinado en un solo día.

La Agencia de Protección Animal de Rumania rescató a 115 gatos que vivían en condiciones precarias dentro de un departamento en Bucarest. La intervención ocurrió en el Sector 2 de la capital rumana, específicamente en el distrito de Pantelimon. El operativo, coordinado por la policía local, puso fin a años de hacinamiento y reproducción descontrolada de los animales.

Las autoridades informaron que los felinos convivieron en el mismo espacio durante mucho tiempo sin recibir los cuidados básicos necesarios. Muchos de los ejemplares no estaban castrados, lo que permitió que la población creciera de forma exponencial dentro de la vivienda. Esta situación generó problemas de salud evidentes tanto para los animales como para el entorno.

El desafío logístico del operativo en Pantelimon La movilización de más de un centenar de animales representó un reto técnico para los equipos de rescate. Según la Agencia de Protección Animal, el traslado de tal volumen de felinos no fue una tarea sencilla de completar en una sola jornada de trabajo. A pesar de la complejidad del escenario, los responsables del operativo confirmaron que la extracción se realizó con éxito.

La Agencia para la Protección de los Animales comunicó el hecho mediante sus redes sociales, donde explicó que los gatos habían permanecido en el domicilio durante años. La reproducción masiva ocurrió ante la ausencia de procedimientos de esterilización en gran parte de la población rescatada. Este factor biológico fue el detonante principal de la cifra récord de animales encontrados en una propiedad privada.

El personal involucrado destacó que el ambiente del departamento no cumplía con los estándares mínimos de higiene y espacio. Los técnicos veterinarios identificaron patologías derivadas del contacto estrecho y prolongado entre los felinos. La coordinación entre la policía y las agencias civiles permitió que el proceso de captura y traslado fluyera sin incidentes graves. Las gestiones para desalojar el inmueble requirieron el uso de múltiples jaulas y transporte especializado durante las horas de luz.

Qué pasó con los más de 100 gatos tras el rescate Tras el retiro de la totalidad de los gatos del Sector 2, comenzó la etapa de distribución en centros especializados. La agencia rumana Agerpres reportó que varias entidades colaboraron para absorber la demanda de espacio que supone albergar a más de cien ejemplares de forma simultánea. Los gatos serán sometidos a exámenes médicos exhaustivos para tratar las afecciones detectadas durante la inspección inicial. El éxito del rescate en el distrito de Pantelimon cierra un capítulo de maltrato por negligencia en la capital rumana. Las autoridades recalcaron que la magnitud del caso es inusual para una vivienda urbana estándar y subraya la importancia de las denuncias vecinales. Los animales permanecen ahora en manos de expertos dedicados a la protección de la fauna doméstica en Rumania. Las asociaciones que recibieron a los animales deberán gestionar recursos adicionales para alimentar y medicar a los felinos de forma individual.