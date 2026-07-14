Crisis inesperada: una reconocida cadena de pizzas cerrará decenas de locales tras perder millones

Un importante grupo empresarial inicia esta semana la clausura definitiva de decenas de sedes tras acumular deudas que superan el margen de rentabilidad previsto.

Un importante conglomerado de servicios alimenticios ha puesto en marcha un plan de reestructuración que implica la clausura de 68 establecimientos en un plazo de nueve meses. La medida responde a una crisis operativa que superó la pérdida de 10 millones de dólares durante el último año. La primera fase de este ajuste financiero comienza de forma inmediata durante esta semana de julio.

La decisión corporativa busca redireccionar los recursos hacia marcas y ubicaciones que demuestren un potencial de retorno más sólido. El director ejecutivo de la firma calificó esta acción como un paso necesario a largo plazo para asegurar la sostenibilidad del grupo en un mercado altamente competitivo y evitar que el déficit operativo continúe desgastando el capital acumulado.

La reestructuración de la cadena Papa Murphy's La gran mayoría de los locales que dejarán de operar pertenecen a Papa Murphy's, una firma especializada en pizzas para hornear en casa. De acuerdo con los informes de la casa matriz, se cerrarán entre 45 y 50 unidades que han mostrado un rendimiento muy por debajo de las expectativas comerciales desde su adquisición hace dos años.

El balance financiero de estos establecimientos específicos fue el detonante de la medida. En conjunto, estas sedes acumularon una pérdida neta superior a los 10 millones de dólares en los últimos doce meses. Ante esta realidad, la dirección ejecutiva decidió priorizar la salud financiera del grupo sobre la presencia territorial de una marca que no logra equilibrar sus costos operativos.

¿Qué pasará con MTY Group y los próximos cierres? El plan de acción, que se inició formalmente la semana del 13 de julio de 2026, contempla un periodo de ejecución de nueve meses. MTY Group, que también administra marcas como Cold Stone Creamery y Wetzel's Pretzels, busca concentrar sus recursos en aquellas divisiones que ofrecen una mayor tasa de retorno y estabilidad para sus accionistas.