13 de julio de 2026 - 11:40

Los "conurbanos" de Dinamarca buscan argentinos: barrios donde los trabajadores cobran 3.500 euros pero viven en contenedores marítimos

La crisis habitacional en Dinamarca obliga a muchos trabajadores a vivir en contenedores pese a tener salarios elevados.

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La situación afecta principalmente a jóvenes profesionales, estudiantes, empleados del sector tecnológico y trabajadores esenciales que llegan a las grandes ciudades en busca de empleo.

Aunque los ingresos son elevados, el costo de la vivienda creció todavía más rápido.

Por qué aparecen barrios construidos con contenedores

En ciudades como Copenhague, el valor de los alquileres aumentó de manera sostenida durante la última década.

Como respuesta, comenzaron a desarrollarse complejos habitacionales construidos con antiguos contenedores marítimos reciclados.

Lejos de parecer depósitos improvisados, muchos fueron completamente transformados.

Incorporan aislamiento térmico, calefacción, cocina, baño privado, internet y espacios comunes compartidos.

El objetivo consiste en ofrecer viviendas temporales a precios considerablemente más bajos que los departamentos convencionales.

La crisis habitacional también alcanza a quienes tienen buenos ingresos

Cobrar 3.500 euros mensuales puede parecer suficiente para vivir cómodamente.

Sin embargo, distintos estudios sobre vivienda muestran que en algunos sectores de Dinamarca el alquiler puede absorber una parte muy importante del ingreso mensual, especialmente entre quienes recién comienzan su vida laboral.

Por esa razón, muchos eligen alternativas más económicas mientras esperan acceder a una vivienda permanente.

Los contenedores representan una solución intermedia.

No son una elección por gusto, sino por necesidad.

Una paradoja del primer mundo

El caso danés demuestra que los salarios elevados no siempre garantizan acceso inmediato a la vivienda.

Cuando la oferta inmobiliaria no acompaña el crecimiento urbano, incluso las economías más desarrolladas enfrentan dificultades similares a las de otros países.

Un problema que va mucho más allá de Dinamarca

La crisis habitacional dejó de ser un fenómeno aislado. Cada vez más ciudades del mundo buscan soluciones alternativas para alojar a miles de trabajadores. Los contenedores reciclados aparecen como una respuesta práctica, aunque también reflejan una realidad que sorprende: incluso en uno de los países con mejor calidad de vida del planeta, conseguir una vivienda accesible se convirtió en un enorme desafío.

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