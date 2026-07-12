12 de julio de 2026 - 12:34

Se detectó arsénico inorgánico en más de 50 productos de arroz y advierten por su consumo frecuente

Un análisis de laboratorio detectó arsénico inorgánico en el 100% de las muestras, revelando que las opciones integrales suelen ser las más contaminadas.

Detectaron arsénico en productos de arroz.&nbsp;

Detectaron arsénico en productos de arroz. 

Foto:

Por Cristian Reta

Una investigación de seguridad alimentaria de Consumer Reports detectó niveles medibles de arsénico inorgánico en 52 muestras de productos de arroz recolectados de estanterías comerciales. El estudio advierte que este metal pesado, clasificado como un carcinógeno conocido, está presente en todas las variedades analizadas, desde granos secos hasta platos preparados.

Leé además

un gigante de los supermercados reemplaza a carrefour e invierte 25 millones para crear 150 puestos de trabajo

Un gigante de los supermercados reemplaza a Carrefour e invierte 25 millones para crear 150 puestos de trabajo

Por Andrés Aguilera
pan nube hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan nube hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Redacción Por Las Redes

El arsénico inorgánico se asocia con efectos graves para la salud, incluyendo cáncer de piel y vejiga, diabetes tipo 2 y complicaciones cardiovasculares. Los resultados de las pruebas mostraron que los niveles varían según el tipo de grano; sin embargo, más del 10% de los productos analizados contenían suficiente arsénico para elevar los riesgos de salud con solo consumir una porción diaria a lo largo del tiempo.

¿Por qué el arroz integral tiene más arsénico que el basmati o el sushi?

Contrario a la percepción nutricional habitual, el arroz integral contiene generalmente más arsénico inorgánico que el arroz blanco del mismo tipo. Esta diferencia se mantiene en diversas marcas, algunas de las cuales aseguraron cumplir con los límites de seguridad de California, mientras otras evitaron responder a los hallazgos de la investigación. Las variedades de arroz basmati y sushi destacaron por presentar niveles menores de este metal pesado en comparación con el resto de las muestras analizadas.

La presencia de este carcinógeno se detectó en el 100% de las muestras enviadas a laboratorios especializados. Esta ubicuidad afecta a componentes esenciales de dietas globales que incluyen desde el sushi hasta los platos de acompañamiento cotidianos. El impacto acumulativo de ingerir una sola ración diaria de los productos con mayores niveles podría ser suficiente para comprometer la integridad celular a largo plazo.

¿Qué alternativas y técnicas reducen el arsénico en el arroz?

Ante la presencia del contaminante en el grano, las recomendaciones técnicas sugieren diversificar el menú con acompañamientos alternativos. Alimentos como la quinoa y la avena fueron identificados en las pruebas como opciones con concentraciones de arsénico significativamente inferiores. El informe subraya que ningún nivel de arsénico inorgánico es considerado totalmente seguro para el consumo humano.

La técnica de preparación influye en la cantidad de metal que llega al plato final. Consumer Reports recomienda el siguiente método para reducir los niveles de arsénico:

  • Cocinar el arroz en agua adicional durante cinco minutos.
  • Escurrir el arroz por completo.
  • Terminar la cocción en agua limpia y fresca.

Este proceso permite eliminar una parte del contaminante que se desprende del grano durante el hervor inicial. La organización ha solicitado formalmente a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que establezca límites obligatorios de arsénico para todos los productos derivados del arroz. Hasta el momento, la agencia gubernamental no ha emitido una respuesta oficial sobre sus planes para regular la presencia de metales pesados en este alimento básico mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la vida de guillermina, la hija de abel pintos en europa: vida universitaria, fotografia y visitas a sitios emblematicos

La vida de Guillermina, la hija de Abel Pintos en Europa: vida universitaria, fotografía y visitas a sitios emblemáticos

Por Redacción Espectáculos
Cada producto lo utilizamos con frecuencia dentro del baño, pero conviene saber de qué manera elimina las bacterias.

Cómo limpiar y desinfectar el baño sin productos químicos: 5 ingredientes eficaces lo mantienen sin bacterias

Este truco puede ayudarte ahorrar plata cuando vayas al supermercado. 

Un truco de compra que pocos conocen: estas marcas blancas son en realidad productos de marcas reconocidas

Existen algunos mitos que afirman que el envase es reciclado, otras que revelan la calidad del alimento o incluso su fecha de vencimiento.

Los puntos de colores en el fondo de los envases de alimentos: qué significan y para qué sirven