Se detectó arsénico inorgánico en más de 50 productos de arroz y advierten por su consumo frecuente

Un análisis de laboratorio detectó arsénico inorgánico en el 100% de las muestras, revelando que las opciones integrales suelen ser las más contaminadas.

Una investigación de seguridad alimentaria de Consumer Reports detectó niveles medibles de arsénico inorgánico en 52 muestras de productos de arroz recolectados de estanterías comerciales. El estudio advierte que este metal pesado, clasificado como un carcinógeno conocido, está presente en todas las variedades analizadas, desde granos secos hasta platos preparados.

El arsénico inorgánico se asocia con efectos graves para la salud, incluyendo cáncer de piel y vejiga, diabetes tipo 2 y complicaciones cardiovasculares. Los resultados de las pruebas mostraron que los niveles varían según el tipo de grano; sin embargo, más del 10% de los productos analizados contenían suficiente arsénico para elevar los riesgos de salud con solo consumir una porción diaria a lo largo del tiempo.

¿Por qué el arroz integral tiene más arsénico que el basmati o el sushi? Contrario a la percepción nutricional habitual, el arroz integral contiene generalmente más arsénico inorgánico que el arroz blanco del mismo tipo. Esta diferencia se mantiene en diversas marcas, algunas de las cuales aseguraron cumplir con los límites de seguridad de California, mientras otras evitaron responder a los hallazgos de la investigación. Las variedades de arroz basmati y sushi destacaron por presentar niveles menores de este metal pesado en comparación con el resto de las muestras analizadas.

La presencia de este carcinógeno se detectó en el 100% de las muestras enviadas a laboratorios especializados. Esta ubicuidad afecta a componentes esenciales de dietas globales que incluyen desde el sushi hasta los platos de acompañamiento cotidianos. El impacto acumulativo de ingerir una sola ración diaria de los productos con mayores niveles podría ser suficiente para comprometer la integridad celular a largo plazo.

¿Qué alternativas y técnicas reducen el arsénico en el arroz? Ante la presencia del contaminante en el grano, las recomendaciones técnicas sugieren diversificar el menú con acompañamientos alternativos. Alimentos como la quinoa y la avena fueron identificados en las pruebas como opciones con concentraciones de arsénico significativamente inferiores. El informe subraya que ningún nivel de arsénico inorgánico es considerado totalmente seguro para el consumo humano.

La técnica de preparación influye en la cantidad de metal que llega al plato final. Consumer Reports recomienda el siguiente método para reducir los niveles de arsénico: Cocinar el arroz en agua adicional durante cinco minutos .

. Escurrir el arroz por completo.

Terminar la cocción en agua limpia y fresca. Este proceso permite eliminar una parte del contaminante que se desprende del grano durante el hervor inicial. La organización ha solicitado formalmente a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que establezca límites obligatorios de arsénico para todos los productos derivados del arroz. Hasta el momento, la agencia gubernamental no ha emitido una respuesta oficial sobre sus planes para regular la presencia de metales pesados en este alimento básico mundial.