Los puntos de colores en el fondo de los envases de alimentos: qué significan y para qué sirven

Cuando damos vuelta un envase de leche u otro producto en caja, es habitual encontrar pequeños puntos o figuras de colores en la parte inferior. Durante años circularon teorías que aseguraban que esas marcas revelaban información sobre la calidad de los alimentos , la fecha de producción o incluso si el envase había sido reciclado. La explicación oficial es muy diferente.

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Esas marcas no tienen ninguna relación con los productos que hay en su interior. De acuerdo con el fabricante Tetra Pak, se utilizan como un sistema de control para garantizar que el diseño impreso mantenga la calidad y la precisión necesarias durante la producción automatizada.

Según explica Tetra Pak, los puntos o figuras de colores que aparecen en la base de muchos envases funcionan como referencias para el control de calidad de la impresión.

Su misión es verificar que los colores de la marca, los logotipos y todos los elementos gráficos se impriman correctamente antes de que el envase sea utilizado para contener alimentos.

Además, estas marcas son detectadas por sensores ópticos de alta velocidad instalados en las máquinas de producción. Gracias a este sistema, las guillotinas automáticas realizan los cortes exactamente donde corresponde, evitando errores durante el armado de cada envase.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Actuar como prueba de los colores utilizados en la impresión.

en la impresión. Servir de guía para el corte preciso del cartón.

del cartón. Verificar que la impresión mantenga la identidad visual de la marca.

mantenga la de la marca. Optimizar la producción y reducir el desperdicio de material.

Todo este proceso ocurre mucho antes de que la leche, el jugo o cualquier otro alimento sea envasado.

La razón de su existencia es mucho más simple: asegurar que millones de envases se impriman correctamente. WEB

Cómo se fabrican estos envases

Los envases llegan a las plantas alimenticias en enormes rollos de cartón ya impresos. Posteriormente, las máquinas les dan forma, los sellan y recién allí incorporan el producto.

Durante la impresión, equipos electrónicos controlan permanentemente la cantidad de tinta, la alineación y la intensidad de cada color. Los sensores leen las marcas ubicadas en la parte inferior del envase para realizar ajustes automáticos en tiempo real y asegurar que cada unidad salga con la misma calidad.

Este sistema también cumple otras funciones importantes:

Controla la fidelidad de los colores de la marca.

de los colores de la marca. Permite que los sensores fotoeléctricos identifiquen el punto exacto de sellado.

Ayuda a disminuir el desperdicio de envases defectuosos.

de envases defectuosos. Garantiza que el alimento permanezca completamente aislado de cualquier contaminación externa.

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Gracias a este sistema de control, las empresas pueden detectar rápidamente cualquier desviación en la impresión, corregirla antes de que se produzcan grandes cantidades de envases defectuosos y mantener una imagen uniforme de sus productos en todo el mundo.