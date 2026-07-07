Un truco de compra que pocos conocen: estas marcas blancas son en realidad productos de marcas reconocidas

Bases de datos revelan que marcas de lujo producen en secreto para discounters, permitiendo un enorme ahorro manteniendo el mismo sabor.

El costo de vida empuja a los consumidores a utilizar algunos trucos antes de comprar lo que ven en las góndolas de los supermercados. Diversos fabricantes de renombre producen en secreto artículos para marcas blancas, permitiendo que el mismo producto llegue a los hogares con etiquetas diferentes y precios reducidos.

Uno de los casos fuertes aparece en Alemania, donde la industria alimentaria mantiene un velo sobre sus líneas de producción. Artículos de Gut & Günstig, Milbona o ja! ocupan el espacio diario en los carritos de compra alemanes. Sin embargo, la identidad de quién llena esos envases suele ser una sorpresa. Una base de datos masiva categoriza ahora estos productos en lácteos, carnes o congelados para revelar al fabricante detrás del sello "No-Name".

La tecnología que revela el secreto industrial de las etiquetas Ehrmann, por ejemplo, produce el "Körner Joghurt" que se vende en Aldi Süd. Mientras el consumidor paga un precio menor, el producto interior es funcionalmente idéntico al que lleva el logo de Ehrmann. Fabricantes como Meggle y Frosta siguen la misma lógica, suministrando a las marcas propias de Rewe mientras mantienen sus líneas premium en el estante contiguo.

Las herramientas digitales como "Wer zu Wem" y la aplicación "MarkenDetektive" listan más de 10.000 productos. Estas plataformas permiten a los usuarios buscar artículos directamente en los pasillos del supermercado. Además de revelar el nombre del fabricante, la web-app ofrece detalles como el número de empleados, las cifras de ventas y el año de fundación de la compañía.

El impacto de 1.270 euros en el presupuesto familiar La motivación financiera es precisa. Basándose en un gasto mensual de 300 euros en alimentos, las estadísticas sugieren un ahorro anual promedio de 1.270 euros. Aunque algunas marcas blancas sustituyen ingredientes costosos por alternativas más económicas, el objetivo primordial para muchos compradores es mantener la experiencia del sabor. No todo producto genérico tiene un gemelo de lujo, pero la base de datos permite distinguir cuáles comparten origen.

El proceso de identificación requiere navegar por categorías, ya que el portal carece de una función de búsqueda directa, lo que hace necesario el uso de atajos de teclado como "Strg + F". Esta transparencia altera la percepción tradicional de los productos de marca blanca, convirtiéndolos en una elección estratégica para quienes enfrentan la subida de precios de los alimentos.