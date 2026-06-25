25 de junio de 2026 - 12:17

Los 10 alimentos más adulterados del mundo: aceite de oliva, miel y otros productos en la lista

Según organismos europeos, materias primas baratas suplantan a las caras sin representar necesariamente un riesgo de salud.

Aceite de oliva, miel y otros alimentos son enumerados en una lista como los más adulterados.

Aceite de oliva, miel y otros alimentos son enumerados en una lista como los más adulterados.

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Por Sofía Serelli

El mercado de alimentos en Europa es uno de los más regulados del mundo, pero sigue siendo vulnerable a diversos tipos de engaños. Generalmente no se trata de sustancias peligrosas, sino de estafas económicas donde se utilizan materias primas baratas para suplantar a las caras. El mayor incentivo para estas prácticas ocurre cuando el producto tiene un precio elevado.

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El aceite de oliva es un ejemplo crítico de este fenómeno global. Debido a que el proceso para obtener un producto virgen extra es caro, algunos productores optan por mezclar aceites de menor categoría o incluso de otras clases para mantener márgenes amplios de ganancia. El consumidor suele confiar en el aspecto visual, pero los expertos de la Unión Europea advierten que el tono o el sabor no garantizan pureza.

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Los diez alimentos con mayor índice de falsificación y sus métodos de engaño

  • Aceite de oliva: Se mezclan aceites de baja calidad o se presentan categorías inferiores como premium, ya que el color o el sabor no siempre son indicadores fiables.
  • Miel: Se le añaden diversos jarabes de azúcar o se miente sobre su origen geográfico, sin que la densidad o la cristalización sean pruebas suficientes de pureza.
  • Pescado y mariscos: El fraude se centra en el etiquetado incorrecto tras el fileteado, vendiendo especies baratas como caras o productos congelados como frescos.
  • Especias: Al venderse molidas, es fácil añadir impurezas vegetales; el azafrán, el orégano, la pimienta negra y la cúrcuma son los más afectados.
  • Café: La versión molida permite ocultar mezclas de diferentes calidades y regiones, por lo que el café en grano se considera una opción más transparente.
  • Quesos y lácteos: Se sustituye parte de la grasa de la leche por grasas vegetales más económicas o se emplean materias primas no declaradas en la etiqueta.
  • Productos cárnicos: En carnes picadas y embutidos procesados, la identificación visual es imposible, lo que facilita el uso de ingredientes de bajo coste o descripciones engañosas.
  • Jugos de frutas: Existe riesgo de dilución o uso de concentrados que no coinciden con las afirmaciones publicitarias del envase.
  • Vino: Las falsificaciones suelen referirse al origen geográfico, la cosecha o la categoría de calidad, especialmente en botellas de regiones famosas y precios altos.
  • Alimentos biológicos: El engaño reside habitualmente en el uso de certificados falsos sin cumplir realmente los estándares de producción orgánica declarados.
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¿Cómo detectar y evitar alimentos adulterados?

Según el portal Agrovest, pese a estas irregularidades, los laboratorios modernos cuentan con métodos cada vez más efectivos para detectar adulteraciones. La vigilancia en la Unión Europea se ha intensificado para proteger la integridad de la cadena de suministro y a los consumidores.

La mejor herramienta para el comprador sigue siendo la información y la selección cuidadosa de los lugares de compra. No existe motivo para la alarma social, sino para un consumo más atento y consciente de lo que se elige diariamente.

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