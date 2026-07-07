Tenés que desenchufar estos electrodomésticos de forma urgente: aumentan tu factura de luz aunque estén apagados

Los electrodomésticos con paneles digitales y resistencias de calor consumen energía constante y presentan riesgos de activación accidental si no se retira el enchufe.

Mantener los pequeños electrodomésticos conectados permanentemente a la red eléctrica eleva el gasto mensual y compromete la seguridad del hogar. Dispositivos como hervidores, cafeteras y tostadoras pueden reactivarse o mantener temperaturas elevadas debido a la inercia térmica, incluso tras su desconexión teórica en el panel de control manual.

La comodidad de tener la cafetera o el procesador de alimentos siempre listos sobre la mesada oculta un fenómeno conocido como consumo de energía en segundo plano. Los modelos modernos, equipados con pantallas táctiles, relojes internos y conectividad Wi-Fi, demandan electricidad de manera constante aunque no estén cumpliendo su función principal en ese momento. Esta carga invisible se acumula día tras día y se refleja directamente en el costo final de la factura eléctrica, sin aportar un beneficio operativo real durante las largas horas de inactividad nocturna o laboral.

¿Qué electrodomésticos representan mayor riesgo de incendio o accidente? El mayor riesgo para la seguridad del hogar se concentra en los aparatos que generan calor mediante resistencias eléctricas. En condiciones de laboratorio, se ha observado que algunas placas de cocción eléctricas, sartenes y pequeños hornos continúan elevando su temperatura o tardan demasiado tiempo en enfriarse tras ser apagados de forma manual. Esta inercia térmica no solo consume recursos innecesarios, sino que aumenta la probabilidad de incendios si existen residuos inflamables cerca, como las migas acumuladas en el fondo de una tostadora que permanece bajo tensión sin supervisión constante.

En el caso de licuadoras y batidoras, el peligro se traslada directamente a la integridad física del usuario durante las tareas de mantenimiento. Las cuchillas de estos dispositivos pueden activarse de manera imprevista por un fallo técnico interno o una presión involuntaria en el botón de encendido mientras se lavan o manipulan. Retirar la toma de corriente se convierte en la única garantía de que los motores no arrancarán de forma accidental mientras se limpian las partes cortantes o se introduce agua en el recipiente.

Los especialistas advierten que incluso los equipos dotados de sistemas de apagado automático presentan vulnerabilidades estructurales. La función de "mantener caliente" en arroceras y multicookers suele dejar circuitos activos que, además de gastar luz, pueden fallar y provocar un sobrecalentamiento peligroso. Al desconectar físicamente el cable de la pared, se evita el riesgo de cortocircuitos por humedad y se logra extender significativamente la durabilidad de los componentes electrónicos internos del pequeño electrodoméstico.