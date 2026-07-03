¿Cómo, con qué frecuencia y por qué deberías limpiar la parte trasera de tu heladera?

La parte trasera de la heladera suele quedar fuera de la limpieza habitual. Con el paso de los meses, allí pueden acumularse polvo, pelos de mascotas, grasa suspendida y suciedad que ingresa por las rejillas de ventilación. El problema no es únicamente estético.

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En algunos modelos, detrás o debajo del equipo se encuentran el condensador, el compresor y las entradas de aire encargadas de liberar el calor extraído del interior.

Cuando esas zonas quedan cubiertas, la heladera puede tener más dificultades para disipar el calor y necesitar ciclos de funcionamiento más prolongados para conservar la temperatura.

Como regla práctica, se puede revisar la parte posterior cada seis meses y realizar una limpieza una o dos veces al año cuando haya polvo visible.

La frecuencia debería ser mayor si la heladera está cerca de la cocina, hubo obras en la vivienda, existen mascotas que largan pelo o el ambiente acumula tierra con facilidad. En esas condiciones, puede ser necesario inspeccionarla cada tres meses.

Sin embargo, no todas las heladeras tienen serpentinas accesibles. Algunos equipos modernos poseen condensadores encapsulados o ubicados en sectores que solo debería abrir un técnico.

Por eso, antes de retirar rejillas o paneles, hay que consultar el manual específico del modelo. Si indica que el condensador no requiere mantenimiento, alcanza con limpiar el piso, la cubierta exterior y las aberturas visibles.

Cómo limpiar la parte trasera paso a paso

Desenchufar la heladera. No alcanza con bajar la temperatura desde el panel. La alimentación eléctrica debe quedar interrumpida antes de comenzar.

No alcanza con bajar la temperatura desde el panel. La alimentación eléctrica debe quedar interrumpida antes de comenzar. Retirar objetos ubicados arriba y comprobar si el equipo está conectado a una entrada de agua. Si tiene dispenser o fábrica de hielo, hay que moverlo con cuidado para no estirar la manguera.

Separar lentamente la heladera de la pared. Conviene proteger el piso con cartón firme o una superficie adecuada para evitar rayones.

Aspirar el suelo, la pared y el polvo acumulado sobre la cubierta posterior. Se puede utilizar una boquilla angosta o un cepillo suave.

Si el manual permite acceder al condensador, retirar la rejilla indicada y limpiar con aspiradora y cepillo de cerdas blandas , sin ejercer presión sobre tubos o aletas.

, sin ejercer presión sobre tubos o aletas. Pasar un paño apenas húmedo por las superficies exteriores que lo admitan. El agua no debe caer sobre el compresor, cables, conexiones ni componentes eléctricos.

Secar, volver a colocar las rejillas y ubicar nuevamente la heladera respetando la distancia de ventilación señalada por el fabricante.

Revisar que el cable y las mangueras no hayan quedado aplastados antes de enchufarla.

Por qué el polvo puede afectar el funcionamiento

El sistema de refrigeración toma calor del interior de la heladera y necesita liberarlo hacia el ambiente. El condensador participa en ese intercambio térmico.

Una capa de polvo puede actuar como aislante y reducir la circulación de aire. Como consecuencia, el compresor puede permanecer encendido durante más tiempo o iniciar ciclos con mayor frecuencia.

Esto no significa que cualquier ruido o falta de frío se solucione limpiando la parte trasera. También pueden existir problemas en los burletes, el termostato, la ventilación interna o el sistema refrigerante.

Sin embargo, retirar la suciedad accesible ayuda a mantener la ventilación prevista por el fabricante y permite detectar objetos, humedad o insectos escondidos detrás del aparato.

Las señales de que llegó el momento de revisarla

Además del polvo visible, hay algunos indicios que justifican una inspección:

La heladera funciona durante períodos más largos que antes.

Se acumularon pelos o pelusas cerca de las rejillas.

El equipo está rodeado por muebles que reducen la ventilación.

La zona trasera tiene olor a polvo caliente.

Se realizaron obras o tareas de pintura en la vivienda.

El enfriamiento parece insuficiente pese a una configuración correcta.

Una parte trasera tibia no implica necesariamente una falla: el equipo necesita expulsar calor. Lo preocupante es encontrar olor a quemado, chispas, cables deteriorados o temperaturas inusuales. En esos casos hay que desenchufarlo y llamar a un técnico.