Poner un rollo de papel higiénico dentro de la heladera: por qué se recomienda y qué alimentos protege

El truco casero de poner un rollo de papel higiénico dentro de la heladera tiene como objetivo cuidar los alimentos. Es interesante conocer cómo se utiliza.

Mantener los alimentos frescos durante más tiempo es uno de los principales objetivos al usar la heladera. Sin embargo, la humedad excesiva y la mezcla de olores suelen acelerar el deterioro de frutas, verduras y otros productos. Frente a este problema, comenzó a difundirse un método tan simple como inesperado: colocar un rollo de papel higiénico dentro de la heladera.

Aunque a primera vista pueda parecer una idea extraña, el truco tiene una explicación basada en las propiedades de la celulosa. De hecho, especialistas en consejos para el hogar explican que este elemento cotidiano puede ayudar a reducir la humedad y mantener un ambiente más limpio dentro del electrodoméstico.

Es una solución que cuida las características de los alimentos almacenados. WEB Por qué recomiendan poner un rollo de papel higiénico en la heladera El papel higiénico está fabricado principalmente con celulosa, un material que posee una importante capacidad para absorber la humedad. Al colocarlo dentro de la heladera, el rollo actúa como una especie de esponja que ayuda a captar parte de la condensación que se genera de manera natural.

Al disminuir esa humedad, algunos alimentos conservan mejor su textura y frescura, especialmente: Frutas.

Verduras de hoja.

de hoja. Hortalizas.

Quesos.

Embutidos.

Alimentos frescos almacenados en recipientes. Además, el sitio Reader's Digest señala que el papel también contribuye a absorber parte de los olores que se acumulan dentro de la heladera. Esto ayuda a reducir la transferencia de aromas entre distintos alimentos, evitando que preparaciones cocidas impregnen frutas u otros ingredientes delicados.

El interior del electrodoméstico debe mantenerse siempre limpio para que el papel absorba fácil los olores y la humedad. WEB Cómo usar correctamente este truco casero Para que el método resulte efectivo, el rollo debe colocarse en un estante seco y estable, donde no reciba agua directamente ni quede en contacto con líquidos derramados.