El botón Eco de una heladera puede generar dudas porque parece prometer un ahorro inmediato sin explicar qué cambia dentro del equipo. En términos generales, activa una configuración diseñada para consumir menos electricidad mientras mantiene la refrigeración en niveles previstos por el fabricante.

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Sin embargo, no existe un funcionamiento idéntico para todas las heladeras. Algunos modelos elevan levemente la temperatura seleccionada, otros optimizan los ciclos del compresor y el descongelamiento, y ciertos equipos desactivan funciones auxiliares que demandan energía.

El modo Eco reduce la cantidad de energía necesaria para conservar los alimentos. Para lograrlo, el electrodoméstico puede trabajar con temperaturas menos exigentes, disminuir la frecuencia de algunos ciclos o limitar funciones que no son indispensables.

En un manual de Bosch, por ejemplo, el modo Eco configura automáticamente el compartimiento principal en 6 °C y mantiene un cajón de conservación fresca en 1 °C. Otros modelos pueden utilizar valores diferentes, por lo que ese número no debe aplicarse a cualquier heladera.

En equipos Samsung compatibles, el modo de ahorro puede reducir el funcionamiento del compartimiento y apagar el calentador de la puerta , utilizado para evitar condensación. Los modelos inteligentes más nuevos también pueden ajustar la velocidad del compresor y el ciclo de descongelamiento según los hábitos de uso.

Qué significa el modo Eco en una heladera y cuándo conviene usarlo

¿El modo Eco apaga la heladera?

No. Activar esta función no debería apagar por completo la refrigeración. La heladera continúa trabajando, pero lo hace con una estrategia más eficiente o menos intensa que en el modo normal.

No debe confundirse con el modo demostración, utilizado en comercios, que puede mantener encendidas las luces y el panel sin producir frío. Tampoco es necesariamente igual al modo vacaciones, que en algunos equipos modifica o desactiva parte del compartimiento principal cuando la casa queda vacía.

Cuándo conviene activar el modo Eco

Esta opción suele ser útil durante períodos de bajo uso, cuando la puerta se abre pocas veces y el interior no está cargado con grandes cantidades de alimentos recién comprados.

Durante la noche: si el modelo permite automatizar horarios y casi no se abre la puerta.

si el modelo permite automatizar horarios y casi no se abre la puerta. En vacaciones: siempre que el manual indique que puede usarse con los alimentos almacenados.

siempre que el manual indique que puede usarse con los alimentos almacenados. En épocas de menor carga: cuando la heladera contiene pocos productos.

cuando la heladera contiene pocos productos. Para controlar el consumo: en modelos conectados que ajustan el funcionamiento según el uso.

LG presenta su función Eco Friendly como una alternativa pensada especialmente para ausencias prolongadas. Bosch, en cambio, distingue el modo Eco del modo vacaciones. Esa diferencia confirma por qué es necesario revisar el manual específico.

Cuándo no conviene usarlo

El modo Eco puede no ser la mejor opción después de realizar una compra grande, guardar muchas bebidas calientes o introducir alimentos que necesitan bajar rápidamente de temperatura.

En esas situaciones puede convenir el modo normal o la función de enfriamiento rápido, si el equipo la incluye. Una vez que los productos alcanzan la temperatura adecuada, se puede volver a una configuración de menor consumo.

Tampoco conviene mantenerlo activado sin control si la heladera está en un ambiente muy caluroso, la puerta se abre constantemente o hay alimentos altamente perecederos que no están ubicados en una zona más fría.