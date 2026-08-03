3 de agosto de 2026 - 14:50

Qué significa que la heladera haga ruidos durante la madrugada

En la mayoría de los casos son sonidos normales del compresor, los ventiladores, el refrigerante o el ciclo de descongelamiento.

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De madrugada, cuando la casa está en silencio, el mismo nivel de ruido parece mucho más intenso, especialmente en cocinas abiertas o cercanas a los dormitorios.

Los modelos actuales también pueden funcionar durante períodos más largos. Los compresores de alta eficiencia ajustan su velocidad para mantener una temperatura estable y consumir solamente la energía necesaria.

Un zumbido suave suele provenir del compresor

El compresor impulsa el refrigerante por el circuito. Cuando se enciende puede producir un zumbido, una vibración o un sonido pulsante que disminuye después de algunos minutos.

La actividad aumenta cuando:

  • Se introdujeron muchos alimentos.
  • La puerta permaneció abierta.
  • La temperatura ambiente es elevada.
  • La heladera acaba de ser instalada.
  • Se activó una función de enfriamiento rápido.

Un sonido uniforme y moderado suele formar parte del funcionamiento normal. Si se vuelve repentinamente muy fuerte o el motor no se detiene nunca, conviene revisar la temperatura y consultar a un técnico.

Qué significan los clics y los pequeños golpes

Un clic puede escucharse cuando el compresor comienza o termina su ciclo. En determinados modelos procede del relé encargado de ponerlo en funcionamiento.

Los chasquidos o golpes secos también pueden aparecer cuando los materiales internos se expanden y contraen por los cambios de temperatura. Durante el descongelamiento automático, el hielo y las piezas plásticas modifican ligeramente su volumen, generando crujidos normales.

Si la heladera tiene fábrica de hielo, puede oírse un golpe cuando los cubos caen dentro del depósito.

Por qué parece escucharse agua o burbujas

Los ruidos similares a gorgoteos, burbujas o líquido circulando suelen corresponder al paso del refrigerante por las tuberías o al agua del descongelamiento que cae hacia la bandeja inferior.

Whirlpool considera normales los sonidos de goteo cuando el hielo se derrite durante el ciclo de deshielo. Samsung también explica que la circulación del gas refrigerante puede sonar como agua hirviendo.

El ruido requiere atención cuando está acompañado por agua en el piso, pérdida de frío o formación anormal de hielo.

Qué se puede revisar sin desarmarla

Antes de llamar a un técnico, conviene verificar:

  • Que la heladera esté bien nivelada.
  • Que no toque la pared o un mueble.
  • Que botellas y recipientes no vibren entre sí.
  • Que exista ventilación alrededor del equipo.
  • Que ninguna bandeja esté floja.
  • Que la puerta cierre correctamente.
  • Que la fábrica de hielo esté apagada si no está conectada al agua.

Una vibración puede deberse simplemente a que una pata no apoya bien o a que el motor transmite movimiento hacia un mueble cercano.

Los ruidos que requieren una revisión

Conviene solicitar asistencia cuando aparece:

  • Un chirrido o roce metálico permanente.
  • Golpes violentos y repetidos.
  • Un zumbido fuerte acompañado por falta de frío.
  • Olor a quemado.
  • Pérdidas de agua.
  • Hielo excesivo.
  • Encendido y apagado cada pocos segundos.
  • Activación repetida de la llave térmica.

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