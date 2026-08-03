3 de agosto de 2026 - 13:16

¿Por qué una maceta demasiado grande puede hacer que una planta crezca peor?

Elegir una maceta demasiado grande no siempre beneficia a las plantas. Expertos en jardinería explican cómo influye en el hogar, el crecimiento y el desarrollo de las raíces.

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Por Ignacio Alvarado

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La idea parece lógica. Más espacio debería significar más crecimiento. Pero la fisiología vegetal demuestra que las raíces no siempre responden de esa manera.

Por qué una maceta demasiado grande puede ser un problema

Cuando una maceta tiene mucho más volumen del que necesita la planta, el sustrato retiene una cantidad de agua superior a la que las raíces pueden absorber. Como consecuencia, la tierra permanece húmeda durante más tiempo y disminuye la cantidad de oxígeno disponible para el sistema radicular.

Los especialistas en jardinería explican que las raíces necesitan un equilibrio entre agua y aire. Si permanecen constantemente rodeadas por un sustrato muy húmedo, aumenta el riesgo de pudrición, hongos y enfermedades que afectan el crecimiento de las plantas.

Durante las primeras semanas después del trasplante, una planta suele concentrar gran parte de su energía en expandir sus raíces antes de desarrollar hojas o tallos nuevos. Si la maceta es excesivamente grande, ese proceso demanda más tiempo y puede retrasar el crecimiento visible.

Por ese motivo, los viveristas recomiendan realizar trasplantes progresivos, aumentando el tamaño del recipiente solo unos pocos centímetros cada vez. Esta estrategia favorece un desarrollo equilibrado tanto de las raíces como de la parte aérea de las plantas.

Cómo elegir el tamaño correcto de la maceta

La recomendación más habitual en jardinería consiste en elegir una maceta entre dos y cinco centímetros más ancha que la anterior, dependiendo de la especie. Ese pequeño aumento ofrece espacio suficiente para el crecimiento sin generar un exceso de sustrato húmedo.

También es importante verificar que el recipiente tenga buenos orificios de drenaje. Incluso la mejor maceta pierde eficacia si el agua no puede salir correctamente después del riego.

Aunque todas las especies pueden verse afectadas, algunas plantas de interior como potus, sansevierias, cactus y suculentas suelen ser especialmente sensibles al exceso de humedad provocado por recipientes demasiado grandes. En estos casos, una elección adecuada de la maceta resulta tan importante como el riego o la iluminación dentro del hogar.

Los viveristas recuerdan que cada especie tiene necesidades distintas y que conviene conocerlas antes de realizar un trasplante.

En jardinería, más grande no siempre significa mejor

Los especialistas coinciden en que una maceta adecuada favorece un crecimiento mucho más saludable que un recipiente sobredimensionado. Comprender cómo responden las raíces ayuda a cuidar mejor las plantas, mejorar la jardinería del hogar y evitar uno de los errores más frecuentes entre quienes recién comienzan a cultivar.

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