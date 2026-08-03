El error que todos cometen al momento de cambiar el aceite y que arruina el motor

Respetar el cambio de aceite es uno de los cuidados más importantes para cualquier motor , pero no es el único. Muchos propietarios de autos cumplen con los servicios en fecha y, aun así, mantienen un hábito que puede acelerar el desgaste interno. Los especialistas en mecánica aseguran que el problema suele pasar completamente desapercibido.

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A simple vista parece un detalle menor. Sin embargo, ese pequeño descuido puede reducir la eficacia del lubricante y afectar componentes que trabajan bajo enormes temperaturas y presiones.

Según los especialistas en mecánica , uno de los errores más frecuentes es no reemplazar el filtro de aceite cada vez que se realiza el cambio del lubricante . Aunque el aceite nuevo conserva todas sus propiedades, un filtro saturado puede dificultar la circulación y permitir que pequeñas partículas continúen recorriendo el interior del motor .

El filtro retiene restos metálicos, residuos de combustión y otras impurezas que aparecen durante el funcionamiento normal del vehículo. Si permanece instalado durante demasiado tiempo, pierde capacidad de filtrado y reduce parte del beneficio que aporta el aceite recién colocado.

Otro aspecto que los talleres revisan con atención es el nivel del aceite . Circular con menos lubricante del recomendado aumenta el desgaste del motor , mientras que un exceso también puede provocar inconvenientes al generar espuma o incrementar la presión dentro del sistema.

La mecánica moderna también exige respetar la viscosidad indicada por el fabricante. Utilizar un aceite más espeso o más liviano de lo recomendado puede alterar la lubricación y afectar el rendimiento de distintos componentes del motor.

Los trayectos cortos también influyen

Muchos conductores creen que el kilometraje es el único factor importante, pero los recorridos muy cortos también aceleran el deterioro del aceite. Cuando el motor no alcanza su temperatura normal de funcionamiento, pueden acumularse humedad y residuos que reducen la capacidad lubricante.

Por ese motivo, algunos fabricantes recomiendan adelantar el mantenimiento en vehículos que realizan principalmente trayectos urbanos o recorridos de pocos minutos.

Cómo prolongar la vida útil del motor

Los especialistas recomiendan utilizar siempre un aceite de buena calidad, cambiar el filtro junto con el lubricante, controlar periódicamente el nivel y respetar las especificaciones indicadas en el manual del vehículo. Estas medidas sencillas ayudan a mantener una lubricación adecuada y reducen el desgaste prematuro de los autos.

También conviene revisar posibles pérdidas y no esperar a que aparezcan ruidos o testigos de advertencia para realizar controles preventivos.

El mantenimiento correcto va mucho más allá del aceite

La mecánica demuestra que cuidar un motor no depende únicamente de cambiar el aceite a tiempo. Revisar el filtro, controlar el nivel, utilizar la viscosidad correcta y adaptar el mantenimiento al uso de los autos permite prevenir averías costosas y prolongar la vida útil del vehículo durante muchos años.