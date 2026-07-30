Los mecánicos coinciden: "En invierno, los autos no deben mantenerse encendidos; desperdician combustible"

El hábito de calentar el motor antes de salir viene de otra época. Los autos modernos no lo necesitan y hacerlo tiene un costo en nafta y contaminación.

En temperaturas bajo cero, dejar el motor en marcha uno o dos minutos puede ayudar a que los fluidos alcancen una viscosidad óptima en los autos.

Cada invierno se repite la misma escena: alguien sale a la mañana temprano, prende el auto y lo deja funcionando para que caliente el motor. El problema es que, con los autos fabricados desde hace más de tres décadas, ese hábito dejó de tener fundamento técnico y pasó a ser una manera de tirar plata por el caño de escape.

Tom y Ray Magliozzi, los mecánicos más famosos de la radio estadounidense en su célebre programa Car Talk, lo explicaban con su humor característico hace años: en los autos modernos "lo único que hacés con un calentamiento largo es desperdiciar combustible, aumentar la contaminación y llegar 10 minutos tarde a tu cita".

WEB Por qué el mito nació y por qué ya no aplica La costumbre de calentar el auto viene de la época de los motores a carburador, comunes hasta bien entrados los años 80. Esos sistemas necesitaban tiempo para estabilizar la mezcla de aire y combustible en clima frío, evitando que el motor se apagara solo o funcionara de manera irregular. En esa época, dejar el auto en marcha antes de salir era, efectivamente, necesario.

Eso cambió con la llegada de los sistemas de inyección electrónica de combustible. Los motores modernos están equipados con sensores avanzados que ajustan automáticamente la mezcla de aire y combustible según la temperatura, sea el motor frío o caliente. Ya no hace falta ningún tiempo de espera para que el sistema "se estabilice": el auto está listo para andar apenas arranca.

WEB Qué dicen los números sobre el gasto de combustible El impacto no es menor ni teórico. Estudios muestran que dejar el auto en marcha durante diez minutos puede desperdiciar hasta un cuarto de galón de nafta (casi un litro), un gasto que se acumula rápido a lo largo de toda una temporada de invierno.

La recomendación de la asociación automovilística AAA es clara: encender el auto y dejarlo en marcha solo el tiempo que toma abrocharse el cinturón de seguridad, unos 30 segundos. Ese breve período alcanza para que el aceite empiece a lubricar los componentes críticos del motor.

es clara: encender el auto y dejarlo en marcha solo el tiempo que toma abrocharse el cinturón de seguridad, unos Ese breve período alcanza para que el empiece a lubricar los componentes críticos del motor. Consumer Reports coincide con ese número: los motores quedan completamente lubricados entre los 20 y los 30 segundos después de arrancar. Después de eso, manejar suavemente calienta el motor más rápido y de manera más eficiente que dejarlo quieto.

coincide con ese número: los motores quedan completamente entre los y los después de arrancar. Después de eso, manejar suavemente calienta el motor más rápido y de manera más eficiente que dejarlo quieto. Un estudio de 2024 del Oak Ridge National Laboratory encontró que dejar el motor en marcha por más de 30 segundos no ofrece ningún beneficio significativo para la longevidad del motor en vehículos fabricados después de 2010. El riesgo que pocos consideran: la contaminación acumulada en espacios cerrados Más allá del gasto de combustible, dejar el auto encendido durante demasiado tiempo genera un riesgo de salud concreto. Si el motor está en marcha demasiado tiempo dentro de un garage, puede generar emisiones excesivas que resultan en intoxicación por monóxido de carbono dentro de la casa. WEB Calentar el auto durante largos minutos antes de salir en invierno es un hábito que tenía sentido con la tecnología de hace 40 años y que hoy solo sirve para gastar combustible de más.