Cada cuánto hay que cambiar la correa de distribución del auto: no son 40 ni 100 mil kilómetros

La correa de distribución es uno de esos componentes del auto que muchos pasan por alto en el mantenimiento, hasta que dejan de hacerlo de la peor manera. Si alguna vez escuchaste que hay que cambiarla a los 40.000 kilómetros, o que aguanta tranquila hasta los 100.000, la realidad es bastante más compleja que cualquiera de esos dos números redondos.

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No existe una cifra universal. La correa de distribución sincroniza el movimiento de las piezas más importantes del motor y su vida útil depende de una combinación de factores: el modelo del auto, el tipo de motor, el uso que se le da y hasta el clima donde circula el vehículo.

La mayoría de los fabricantes recomienda un reemplazo entre los 60.000 y los 105.000 kilómetros, o entre 5 y 10 años, lo que ocurra primero.

Las condiciones climáticas extremas también pesan: el calor, el frío y la humedad afectan directamente la vida útil del material de caucho.

Algunos motores modernos, con materiales más avanzados, extienden ese intervalo hasta los 120.000 kilómetros, mientras que algunos modelos más antiguos pueden requerir el cambio más cerca de los 60.000.

Acá hay un punto que muchos conductores desconocen: la correa se degrada aunque el auto se use poco.

La falta de mantenimiento en piezas relacionadas es otro factor crítico. No revisar tensores, poleas y bomba de agua puede acortar la vida útil de la correa de manera significativa.

Los cinturones de distribución están sujetos a degradación térmica y química con el paso del tiempo, lo que significa que incluso vehículos de bajo kilometraje deben respetar los intervalos basados en la edad de la correa.

están sujetos a y con el paso del tiempo, lo que significa que incluso vehículos de bajo kilometraje deben respetar los intervalos basados en la edad de la correa. El motivo es material: la correa está hecha de un compuesto de caucho sintético reforzado con cuerdas textiles. Con el tiempo, ese caucho se degrada naturalmente por la exposición a ciclos de calor, al ozono y a otros factores ambientales, independientemente del kilometraje recorrido. Un límite de tiempo habitual es de cinco a siete años.

Por qué no hay que pasarse de la fecha

La correa de distribución sincroniza el movimiento de las partes más importantes del motor. Si se corta o se sale de lugar, puede provocar daños gravísimos: desde válvulas dobladas hasta la destrucción total del motor.

En los motores llamados "de interferencia" (la mayoría de los motores modernos) si la correa se salta aunque sea un solo diente, las piezas internas del motor pueden colisionar entre sí de manera instantánea.

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No hay un número mágico que valga para todos los autos. La correa de distribución se degrada por una combinación de kilometraje, tiempo transcurrido, tipo de uso y clima, y el único dato confiable es el que indica el fabricante específico de cada modelo.