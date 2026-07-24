El mecánico explica por qué girar el volante hasta el tope y mantenerlo así puede terminar saliendo muy caro

Muchos conductores giran el volante hasta el final al estacionar y lo mantienen presionado durante varios segundos sin saber que ese hábito puede afectar la dirección del auto. Según los mecánicos , esta maniobra genera un esfuerzo innecesario sobre distintos componentes y, repetida con frecuencia, puede acelerar su desgaste.

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Es un gesto que suele durar apenas unos segundos.

Sin embargo, puede repetirse cientos de veces a lo largo del año.

Y ese uso acumulado es el que termina marcando la diferencia.

Cuando el volante alcanza su recorrido máximo, la dirección ya no puede seguir girando.

Si el conductor continúa ejerciendo fuerza, el sistema permanece sometido a una presión superior a la necesaria.

En los vehículos con dirección hidráulica, la bomba continúa impulsando aceite mientras el circuito trabaja contra ese límite mecánico.

Esto provoca un aumento de presión y temperatura que, con el paso del tiempo, favorece el desgaste de retenes, mangueras y de la propia bomba hidráulica.

Muchos mecánicos identifican este hábito como una de las causas que reducen la vida útil del sistema cuando se repite de forma constante.

¿Y qué pasa en los autos con dirección eléctrica?

Los modelos modernos utilizan cada vez más la dirección eléctrica (EPS).

En estos casos ya no existe una bomba hidráulica, pero mantener el volante apoyado contra el tope también obliga al motor eléctrico a trabajar al máximo de su esfuerzo durante unos segundos.

Los fabricantes diseñan estos sistemas para soportar ese uso ocasional.

Sin embargo, sostener el volante innecesariamente contra el límite aumenta la carga sobre el motor eléctrico y sus componentes.

Por eso la recomendación sigue siendo exactamente la misma.

¿Cuánto puede costar una reparación?

El costo depende del sistema instalado en cada auto.

En una dirección hidráulica, reemplazar una bomba puede representar un gasto importante, además de las posibles pérdidas de aceite o el cambio de mangueras.

En una dirección eléctrica, una falla del motor o del módulo de asistencia suele implicar reparaciones aún más costosas debido al precio de los componentes electrónicos.

Los mecánicos aclaran que este hábito no provoca una rotura inmediata, sino un desgaste progresivo que puede evitarse fácilmente.

El gesto correcto al estacionar

La recomendación es sencilla:

Una vez que el volante llega al final de su recorrido, basta con aflojar apenas unos milímetros la presión.

Ese pequeño movimiento libera la carga innecesaria sobre la dirección sin modificar la posición de las ruedas.

Es un hábito simple que puede ayudar a preservar el sistema durante muchos años.

Un detalle que puede prolongar la vida del auto

El mantenimiento del auto no depende únicamente de los servicios programados. Los mecánicos coinciden en que cuidar la dirección también implica evitar esfuerzos innecesarios como mantener el volante apoyado contra el tope. Un pequeño cambio de hábito puede traducirse en menos desgaste y reparaciones mucho más costosas.