Cómo desbloquear y arrancar el auto cuando se agota la batería de la llave inteligente

Que una llave inteligente se quede sin batería no significa necesariamente que el auto quede inutilizado. Muchos vehículos poseen dos sistemas de respaldo: una llave metálica oculta para abrir la puerta y un método de emergencia para reconocer el control dentro del habitáculo.

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El procedimiento exacto varía entre marcas y modelos. En algunos autos alcanza con acercar el control al botón de encendido; en otros hay que apoyarlo de una manera determinada o colocarlo dentro de una ranura especial.

Por eso, la primera referencia debe ser siempre el manual del propietario , preferentemente descargado en el teléfono para poder consultarlo aunque el auto esté cerrado.

En uno de los laterales o en la parte posterior del control suele existir una pequeña pestaña, botón o seguro. Al presionarlo, es posible retirar una hoja metálica alojada dentro de la carcasa .

El cilindro puede estar visible en la manija del conductor o escondido detrás de una tapa plástica. Para acceder:

Extraé la llave mecánica del control.

Buscá una ranura debajo o detrás de la manija.

Retirá cuidadosamente la cubierta si el modelo la tiene.

Introducí la llave.

Girala en el sentido indicado para desbloquear.

No hay que hacer palanca con un destornillador ni tirar violentamente de la tapa. Algunos sistemas requieren presiona de la manija para dejar expuesta la cerradura.

Por qué puede sonar la alarma al abrir

Al ingresar con la llave mecánica, el vehículo puede interpretar que la puerta fue forzada y activar la alarma. Esto no necesariamente indica una falla.

En muchos modelos, el sonido se detiene cuando el auto reconoce el control durante el procedimiento de encendido. También puede apagarse al colocar una pila nueva en la llave y presionar el botón de apertura.

Cómo arrancar el auto con el control descargado

En los vehículos con botón Start/Stop, el método más habitual consiste en utilizar el propio control como elemento de proximidad.

El procedimiento general es:

Colocar la caja en P o punto muerto, según la transmisión.

Pisar firmemente el freno o el embrague.

Apoyar el control contra el botón Start/Stop.

Presionar el botón mientras se mantiene accionado el pedal.

Esperar a que el sistema reconozca el chip.

Toyota indica que acercar la llave inteligente al botón de arranque suele permitir encender el motor cuando su batería está agotada.

Otros vehículos incorporan una zona de lectura de emergencia en la consola central, debajo de un posavasos, dentro de un compartimiento o junto a la columna de dirección. El control debe apoyarse exactamente allí.

La diferencia entre la pila de la llave y la batería del auto

Si las luces del tablero se encienden y aparece un mensaje como “llave no detectada”, probablemente el problema esté en el control.

En cambio, si el tablero permanece completamente apagado, las luces son muy débiles o el cierre centralizado tampoco responde desde el interior, es posible que la descargada sea la batería de 12 voltios del vehículo.

En ese caso, acercar la llave al botón no solucionará el problema. Será necesario utilizar un arrancador portátil, realizar un puente siguiendo el manual o pedir asistencia.

En vehículos híbridos y eléctricos también existe una batería auxiliar de 12 voltios encargada de activar distintos sistemas, aunque el auto disponga de una batería de tracción mucho más grande.

Qué hacer después de conseguir arrancarlo

Una vez encendido, conviene reemplazar cuanto antes la pila del control. El tipo puede variar, por lo que no hay que comprar automáticamente una CR2032 sin revisar la carcasa o el manual.

Para cambiarla:

Abrí el control desde la ranura indicada.

Observá la orientación del signo positivo.

Evitá tocar ambas caras de la pila innecesariamente.

Colocá una unidad del mismo tipo.

Cerrá la carcasa hasta escuchar el encastre.

Probá todas las funciones antes de alejarte.

Si una pila nueva no resuelve la falla, el control podría necesitar una reparación, una nueva sincronización o una revisión del sistema receptor del vehículo.